Causa da morte do youtuber Ben Potter é revelada

Ben Potter faleceu aos 40 anos de idade em um ‘infeliz acidente’ e os detalhes da causa da morte foram revelados pela imprensa internacional

A morte precoce do youtuber Ben Potter surpreendeu os seguidores deles nas redes sociais. Ele faleceu aos 40 anos de idade no último dia 8 de junho e sua família apenas informou que ele sofreu um ‘infeliz acidente’. Agora, a imprensa internacional revelou o que aconteceu.

De acordo com o site da Revista People, Ben Potter faleceu em decorrência de um grave acidente de carro no dia 8 de junho. O acidente aconteceu às 9h19 em Fort Collins, no Colorado. “O residente estava em direção sul quando seu carro prateado entrou na interestadual. Ele continuou a atravessar a estrada paralela à interestadual antes de capotar seu veículo várias vezes”, informou a polícia local.

O rapaz morreu no local em decorrência dos ferimentos do acidente. Ele estava sozinho no carro e usava o cinto de segurança, mas não resistiu.

A morte dele foi anunciada por sua esposa, Nathalie, nas redes sociais. “Para seus entes queridos, ele era uma das melhores e mais solidárias pessoas que alguém poderia encontrar. Com marido, filho, irmão, amigo ou mesmo apenas um estranho, Ben era amoroso e genuíno. Ele era alguém que ouvia e reservava seu tempo para seus entes queridos. Ele fazia o possível para todos rirem e certificava-se que todos estavam bem. Ele era a nossa rocha e tranquilizava todos. Preciso de tempo para estar com meus amigos e família. Tenho tantas coisas para resolver, mas primeiro preciso chorar. Peço que respeitem minha privacidade”, disse ela.

E completou: "Ben passou mais de 10 anos espalhando seu amor e apreço por seus hobbies. Foi através de seu amor por histórias emocionantes e personagens bem escritos que ele começou no YouTube. A equipe e eu queremos continuar assim e homenageá-lo continuando a contar grandes histórias de grandes pessoas, bem como manter viva a memória do nosso próprio super-herói. Apoiamos uns aos outros em tudo o que queríamos fazer e eu não vou parar agora."

Em seu canal no YouTube, Ben Potter já tinha postado mais de 4 mil vídeos, sendo que o último deles foi publicado apenas um dia antes de sua morte.