Cauã Reymond curte férias na Indonésia ao lado de amigos

Para aproveitar suas férias, Cauã Reymond está passando alguns dias em Bali, na Indonésia. Na manhã desta terça-feira, 9, ele compartilhou que precisou mudar de destino para pegar ondas melhores no surfe. O ator viajou para Pandawa, praia próxima a um paredão de pedras famoso do país.

"Olha que lindo. Uluwatu não tava tão bom pra surfar e viemos pra Pandawa. Maré seca agora, ótimo o surfe, melhor queda desde que eu cheguei. A viagem tá só começando, amém", disse Cauã. "Começando a melhorar", completou ele na legenda da publicação.

Ao lado dos amigos, ele vem mostrando momentos de descontração e dança na piscina do hotel em que estão hospedados por meio de seu perfil no Instagram.

Apesar do destino paradisíaco ser luxuoso, eles passaram por um 'perrengue' durante a viagem. O grupo precisou colocar gasolina na moto e encontrou uma loja que vendia o combustível dentro de garrafas. "Vai comprar o que?", questionou Cauã. "A gasolina da nossa moto", respondeu um dos amigos com a garrafa na mão. "Gasolina é azul em Bali", completou o famoso.

Durante o café da manhã, o galã mostrou que comeu ovos mexidos com abacate, além de algumas frutas. No almoço, ele aproveitou uma porção de anéis de lula seguida de um prato de salada com frutos do mar.

Cauã Reymond aproveita dia de descanso em passeio com a filha, Sofia

Em viagem para Miami, nos Estados Unidos, para participar de uma premiação, o ator Cauã Reymond aproveitou a companhia da filha, Sofia, de 11 anos, para curtir um momento de descanso na cidade. Por meio das redes sociais, o artista encantou os fãs ao mostrar o registro de um passeio ao lado da herdeira.

Apesar de estar no local a trabalho, ele não perdeu a oportunidade e aproveitou as horas livres para curtir com a menina. Nos Stories de seu Instagram, Cauã publicou um vídeo onde Sofia aparece andando de bicicleta.

"Brisa boa", escreveu o famoso na legenda da postagem. Sofia é fruto de seu antigo casamento com a atriz Grazi Massafera. Os dois possuem a guarda compartilhada da herdeira desde que anunciaram a separação, quando ela tinha pouco mais de um ano de vida.

Recentemente, Cauã Reymond deixou os internautas surpresos ao compartilhar um clique belíssimo ao lado de Sofia. Na ocasião, Sofia estava acompanhando o papai coruja em um evento na cidade de Miami.

Em seu perfil no Instagram, ele exibiu uma foto com a filha no tapete vermelho e o tamanho dela chamou a atenção. A menina mostrou o quanto já cresceu e já está quase na mesma altura do pai.

Nos comentários, os seguidores não esconderam a surpresa ao observarem o quanto Sofia cresceu. "Soso tá tão gigante", disse um seguidor. "Quanto tempo eu dormi? Já está uma moça", afirmou outro. "Chocado com o tamanho da Sofia", declarou mais um.