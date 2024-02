Cássio Reis chama atenção em foto com os filhos: "Tudo igual"

O ator Cássio Reis impressionou os seguidores ao postar várias fotos da viagem que fez para a Bahia com os dois filhos, Noah e Romeo

O ator Cássio Reis encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 1º, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família para a Bahia.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o artista aparece curtindo um passeio na praia com os filhos Noah, de 16 anos e Romeo, de 1. Além disso, ele também postou outros registros da viagem com alguns amigos e também com a esposa, a atriz Fernanda Vasconcellos, mãe do seu caçula.

"O axé da Bahia vive em mim. #tbt", escreveu Cássio na legenda da publicação, recebendo vários comentários carinhosos dos internautas. "Lindos", disse uma seguidora. "Família linda", comentou outra. Uma fã também apontou a semelhança entre pai e filhos. "Cássio na fase criança, na fase adolescente e na fase adulta... Tudo igual."

Vale lembrar que Noah é filho de Cássio com a atriz Danielle Winits. Em dezembro, o menino completou 16 anos e ganhou uma homenagem especial da mamãe coruja nas redes sociais. "16 anos da asa do meu destino… E o seu hoje tah só começando meu lindo… Te amo infinito & além meu filho Noah", falou ao mostrar o aniversariante em um restaurante ao lado de vários amigos.

Confira as fotos:

Filho de Fernanda Vasconcellos ganha carro elétrico de luxo

Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos mostraram um presentão luxuoso que seu filho, Romeo, de apenas 1 ano de idade, ganhou. O papai coruja revelou que o herdeiro ganhou um carro elétrico no estilo retrô para se divertir em casa.

O menino apareceu brincando com seu carro infantil na casa da família e esbanjou fofura. O carro de Romeo é uma reprodução em miniatura de uma BMW Retrô e tem até uma tela para ele assistir vídeos. Um carro infantil semelhante custa entre R$ 2.499 e R$ 4.099 em sites especializados. Confira!