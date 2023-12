Caso Jeff Machado: suspeito revela como encontrou corpo do ator

Suspeito de envolvimento na morte do ator Jeff Machado dá entrevista e revela detalhes do que aconteceu com o artista, que faleceu no início do ano

A morte do ator Jefferson Machado da Costa, o Jeff Machado, segue em investigação. Agora, um dos suspeitos, Jeander Vinicius Braga, conversou com o Domingo Espetacular, da Record TV, sobre o crime. Para começar, ele contou como encontrou o corpo do ator, já que Bruno de Souza Rodrigues é o suspeito de ter tirado a vida do ator.

“É aquela cena que até hoje vem na minha cabeça: o Jeff caído no chão, amarrado, com o fio de telefone enroscado na garganta. E o Bruno tranquilo com aquela situação”, disse ele, e completou: “Eu não matei o Jeff. Fui preso acusado de ser suspeito de um assassinato o qual eu não cometi. E infelizmente eu estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada”.

Então, o suspeito ainda contou que conheceu Jeff por meio de Bruno. “Ele disse que nós faríamos uma confraternização. E fomos pra casa dele. Me pareceu que eles estavam fazendo todas as assinaturas de contratos, até que ele disse que tinham encerrado e que era para eu ir tomar banho. Quando saí, o cara já estava morto e amarrado. Eu falei: ‘Cara, que você fez? O cara está morto’. Ele disse: ‘Agora você está comigo. Nós vamos colocar ele naquele buraco que você cavou’. Ele me deu a ordem para tirar o baú do carro e colocar a cisterna lá. Foi quando eu comecei a entender que aquilo já era um plano, de matar e jogar o Jeff na cisterna”, finalizou.

Saiba o que aconteceu com o ator Jeff Machado

O ator Jeff Machado estava desaparecido desde o final de janeiro deste ano. Em maio, a polícia encontrou o corpo dele dentro de um baú que estava concretado no quintal de uma casa em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ele foi identificado por meio das impressões digitais. De acordo com a investigação, ele foi assassinado no dia 23 de janeiro. Um dos réus do caso teria dado uma substância para o ator e, logo depois, usado um cabo de telefone para estrangulá-lo, causando a sua morte.

Dois suspeitos foram acusados de terem cometido o crime e vão ser julgados como réus pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e crimes patrimoniais. O crime teria sido feito com a motivação de um crime financeiro. O suspeito fez uma falta promessa para Jeff para conseguir um papel em uma novela e ganhou um dinheiro por isso. Porém, ao não ter o dinheiro para devolver para o ator, ele o matou.

Jeff Machado era natural de Araranguá, em Santa Catarina, e era ator. Ele se tornou em Jornalismo e Cinema e teve vários tipos de trabalho, como assessor de imprensa, produtor, cenógrafo e estilista. Além disso, ele fez uma participação na novela Reis, da Record TV.