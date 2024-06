Casada há 36 anos, Glória Pires diz o que é prioridade na relação: "Sempre"

O músico Orlando Morais e a atriz Glória Pires estão juntos desde 1987. E ela destaca a importância de o casal aproveitar a companhia um do outro

O músico Orlando Morais e a atriz Glória Pires estão juntos desde que se conheceram em 1987. Na época, ela estava gravando a novela Direito de Amar, da Globo, e ele era um cantor iniciante. Casados há 36 anos, a artista destaca a importância de ter momentos para que o casal consiga aproveitar a companhia um do outro.

"Orlando e eu gostamos da companhia um do outro e temos buscado maneiras para usufruir dos nossos momentos, sempre procurando equilibrar agendas. Priorizamos o bem estar e o autocuidado. Sempre fomos incentivadores um do outro, em todos os aspectos", disse Gloria em entrevista ao portal O Globo.

Fruto do relacionamento com o músico, Gloria Pires deu à luz Antônia, Ana e Bento Morais. Ela também é mãe de Cleo, filha de seu relacionamento com Fábio Jr. A atriz, que é irmã de Fiuk, tem uma relação próxima com o padrastro e já fez declarações para ele em suas redes sociais.

Procedimentos estéticos

Durante o papo, Glória Pires também deu sua opinião sobre procedimentos estéticos. "Nunca fui de aderir aos modismos e acho que isso foi uma grande sorte, mas sempre me cuidei. Esteticamente, além de 'pegar leve' com procedimentos, busquei profissionais confiáveis e marcas de qualidade. Essas escolhas me trouxeram um resultado muito satisfatório", explicou.

Aos 60 anos e após o recente sucesso como a vilã Irene na novela Terra e Paixão, da Globo, Gloria se sente cada vez mais confiante e feliz consigo mesma. "Não existe nada mais poderoso do que se sentir bem, do que gostar de ser quem você é. Hoje me conheço bem melhor do que há 20 anos. Olhando o caminho que percorri, valorizo cada batalha, cada conquista e me sinto orgulhosa dessa trajetória", confessou.