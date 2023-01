Carolina Dieckmann relembra fotos íntimas vazadas: "Nunca passou pela minha cabeça"

Carolina Dieckmann falou pela primeira vez sobre como as fotos íntimas vazadas impactaram sua família

Carolina Dieckmann (44) falou sobre vida pessoal, carreira e acontecimentos de sua vida, em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Gioh Ewbank (36) e Fê Paes Leme (39).

Ela relembrou o fato de ter sido chantageada por criminosos ao ter fotos íntimas vazadas, há 10 anos. Na época, Dieckmann havia trocado as imagens com o marido, que acabaram caindo em mãos erradas.

"Ligaram no escritório do meu empresário e disseram que estavam com fotos íntimas minhas. Tentaram nos extorquir, mas nunca passou pela minha cabeça ceder a extorsão", iniciou ela. A polícia identificou os hackers uma semana após o vazamento.

"Eu estava em uma gravação em São Paulo, que não podia ficar com o celular. Quando saí, já tinha vazado tudo. Foi uma megaoperação para voltar para casa, tinha gente me esperando em tudo que é lugar. Meu filho [Davi] estava em casa, ele tinha 13 anos na época. Liguei para o Bruno de Luca e disse: 'Você precisa ir lá em casa desligar a internet, porque o Davi vai ver!'. O Bruno foi lá em casa e desligou a internet", relembrou Carol.

"Davi ficou sabendo um pouco antes das férias de julho. Foi sorte. Ele tinha uma viagem, mas ele não foi porque estava gripado, então ele estava em casa. Tive uma conversa com ele sobre isso, expliquei tudo para ele. Na época eu tive a sensação de que nada que eu dissesse para ele, iria confortá-lo. Muitos anos depois, alguém perguntou para ele qual foi a coisa mais legal que eu tinha feito, e ele respondeu que teve muito orgulho de mim no episódio das fotos", contou ela.

