Carolina Dieckmann explica fala polêmica sobre divórcio e morte da mãe

Após declarar que sofreu mais com a separação de Marcos Frota do que com a morte da mãe, Carolina Dieckmann voltou às redes sociais para se justificar

Na última sexta-feira, 23, Carolina Dieckmann surgiu em suas redes sociais para explicar a declaração feita no podcastDesculpa Alguma Coisa, no qual ela afirmou ter sofrido mais com a separação de Marcos Frota do que com a morte da mãe.

Carolina compartilhou que quando se separou do ator, o sentimento que teve foi de culpa."Quando eu falei para a Tati daquela tristeza, era no sentido de comparar uma tristeza com culpa e uma tristeza sem culpa. É óbvio que perder uma mãe, você que perdeu sabe o que eu tô falando, é uma dor quase inexplicável. Mas eu não podia fazer nada."

Fazendo referência ao divórcio, a famosa se sentiu responsável pelo sofrimento do filho do casal, Davi, e até mesmo do próprio parceiro. "Até eu metabolizar aquilo, entender que eu fiz algo que era impossível eu não ter feito, eu sofri muito", disse ela.

"Eu comparei o sofrimento da minha primeira separação com a morte da minha mãe porque a minha mãe um dia não acordou. Ela morreu, eu não tive culpa e não tinha como eu fazer nada. Não tinha como salvar, eu fiquei sabendo no dia seguinte. Obviamente eu sofri muito e sofro até hoje, mas é um sofrimento em cima de algo imponderável, não dá pra mudar", continuou Dieckmann, que acrescentou que os internautas especularam que ela e sua mãe tinham uma relação conturbada.

Carolina Dieckmann chama atenção ao apostar em look ousado

Carolina Dieckmann movimentou as redes sociais na noite da última sexta-feira, 23, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo o look que escolheu para participar de um evento.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz aparece usando um vestido brilhante, com um decote generoso e recortes nas laterais, destacando seu corpo sarado. Além disso, o look possuiu uma abertura na parte da frente, mostrando as pernas torneadas da artista. "Vamos de lookinho pro 'Quem Não Pode Se Sacode'", escreveu a loira na legenda da publicação.