Carolina Dieckmann come pão feito com ferro de passar roupa: ‘Glamour’

Atriz Carolina Dieckmann se delicia ao comer pão feito com ferro de passar roupa

Na última terça-feira, 4, a atriz Carolina Dieckmann foi flagrada mostrando que é gente como a gente! Durante as gravações de Vai na Fé, novela das sete da Globo, a famosa foi gravada pelo ator José Loreto enquanto se deliciava com um pão na chapa preparado de uma forma para lá de inusitada: através de um ferro de passar roupa.

Em um vídeo feito pelo ator, Caroline aparece aguardando ansiosamente pelo pão enquanto a figurinista Shirley Motta preparava o lanche de maneira peculiar. Curioso com o que estava acontecendo, José Loreto pergunta: “Shirley, o que você está fazendo com o ferro?”. Bem humorada, a profissional responde: “Estou fazendo um misto quente no ferro, isso é coisa de 1910 Quem já comeu desse pão foram Tony Ramos, Glória Pires, Adriana Esteves, você, e agora é a vez de Carolina Dieckmann”.

Shirley, então, entrega o pão francês para a atriz, que ansiava pelo lanche. Carolina deixa toda a discrição de lado e mostra todo o prazer ao comer o sanduíche. “Derreteu o queijo. Que delícia!”, disparou a famosa. “Deu nome. Olha que glamour”, brincou José Loreto.

A Carolina Dieckmann e o José Loreto comendo misto quente feito no ferro de passar roupa 😂❤️



pic.twitter.com/6WLLwvaqb5 — BABADOS E AFINS 💅🏻 (@babadoseafins) July 5, 2023

