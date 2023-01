Carlinhos Maia se desespera com previsão de vidente sobre seu futuro

Influenciador Carlinhos Maia surta após vidente ler previsão sobre seu futuro

O influenciador Carlinhos Maia (31) apareceu em suas redes sociais completamente desesperado nesta quinta-feira! Após um vidente ler seu futuro, o famoso acabou entrando em surto pelo que o cartomante lhe falou sobre suas economias.

Em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, o influenciador surgiu em plena madrugada completamente abalado e surtando. Segundo o famoso, ele viu uma publicação nas redes sociais de um vidente dizendo que ele voltaria a ser pobre em cinco anos.

O marido de Lucas Guimarães ficou claramente incomodado, tendo perdido até seu sono. “Aí cara eu tô emotivo demais hoje, porque ontem a noite foi muito difícil, eu não dormi porque eu vi uma coisa na internet que eu deteste ver… A gente que acaba tendo a vida muito exposta, a gente acaba recebendo muita coisa tipo de videntes, pastores e tanta coisa o tempo todo que isso entra na sua mente e faz você bitolar”, começou.

“E ontem eu ouvi um vidente ou cartomante falando assim: ‘eu dou 5 anos para o Carlinhos Maia voltar a ser pobre porque fizeram um trabalho espiritual no cemitério’. E isso é todo dia sabe, e o pior que não é que acredito, é que tem muita gente ruim fazendo maldade e acredito que energias ruins chegam nas pessoas”, disse.

“Se essas coisas que chegam na gente, fizeram coisa para acabar com seu casamento ou fizeram coisas para você não ter um real, senhor se essas coisas se realizam por alguém que faz o bem… De que vale? Nada. Esse vidente falou para se proteger espiritualmente, mas maior é o sangue de Cristo. Eu disse que vou falar pro meu exército que tenho aqui, e eu sei que vocês rezam muito por mim. Rezem muito por mim, pois sei o quanto me amam. Eu pensei: ‘como assim eu to com medo dessas coisas de maldades e magias contra mim?”, completou.

