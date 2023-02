Carlinhos Maia pede desculpa após fazer piada com imagem de rapaz com malformação

Humorista Carlinhos Maia se disse arrependido de usar imagem do rapaz e não percebeu que poderia ser uma deficiência

O humorista Carlinhos Maia pediu desculpas por fazer uma piada inadequada. Após fazer uma cirurgia de lipoaspiração de papada, ele usou a foto de um jovem com malformação em suas redes sociais.

O comediante utilizou a foto de Luiz Antônio dos Santos após os fãs brincarem sobre possível resultado. A brincadeira não caiu nada bem e desagradou o dono da foto e seus seguidores.

Santos comentou o caso. "É preciso respeito, acho repugnante o humor estúpido que debocha da condição física das pessoas", disse em entrevista à TV Centro América, do Mato Grosso.

"No dia que eu fiz a cirurgia da papada, vários seguidores me mandaram várias montagens dizendo que eu estava sem queixo. [...] Uma das montagens que eu publiquei, era de um rapaz. Eu estava grogue porque tinha acabado de sair da cirurgia, estava todo anestesiado. [...] Eu não tinha reparado que o rapaz da montagem era alguém que tinha má formação, pensei que era só alguém que tivesse o queixo pequeno. [...] Fui idiota, poderia ter reparado. Poderia ter olhado a imagem com calma", explicou Maia.

Ele ofereceu ajuda ao prejudicado. "Eu não sabia de maneira alguma que era má formação, achava que era alguém do queixo pequeno. Eu tava brincando comigo mesmo. por favor, entre em contato comigo e se eu puder ajudar em algo, ficarei muito feliz", declarou.

Veja tweet sobre o caso envolvendo Carlinhos Maia: