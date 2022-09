Cara Delevingne faz primeira aparição após flagra de crise em aeroporto

A modelo Cara Delevingne prestigiou uma festa de marca de luxo após faltar ao lançamento na Semana de Moda de Nova York

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 12h54

Cara Delevingne (30) marcou presença em um evento de moda em Paris na última terça-feira, 27. Essa foi a primeira aparição da modelo desde que um vídeo seu no aeroporto preocupou os fãs sobre a sua saúde.

Nas imagens, a artista foi flagrada desorientada em um aeroporto nos Estados Unidos.

Ela marcou presença no lançamento de uma parceria sua com a grife de Karl Lagerfeld, onde passou pelo tapete vermelho e posou para os fotógrafos. Duas semanas antes, Cara faltou ao evento do lançamento durante a Semana de Moda de Nova York.

No dia 5 de setembro, Cara foi avistada com seu cachorro e uma assistente em Los Angeles, com um visual esfarrapado, descalça e com uma camiseta que estampava a cantora Britney Spears, e estaria atrasada duas horas para embarcar em um voo no avião particular de Jay-Z.

Getty Images

Getty Images

CARA DELEVINGNE SE PRONUNCIA APÓS SER VISTA EM AEROPORTO

A atriz e modelo Cara Delevingne (30) se pronunciou pela primeira vez depois de ter sido vista desorientada e descalça em um aeroporto no início de setembro. No Twitter, ela se diz grata pelo apoio dos fãs que ainda estão ao seu lado.

“Obrigada a todos pelo esforço e apoio”, escreveu enquanto respondia à escritora Molly Knight, que tinha enviado uma mensagem de apoio para a atriz. "Vejo que os tablóides estão escrevendo sobre ela, já que os amigos estão preocupados com sua saúde mental. Ela foi aberta sobre suas lutas de saúde mental no passado. Cara Delevingne, nós te amamos. Você é muito amada, valorizada e respeitada por pessoas que você nunca conheceu", postou a escritora.

