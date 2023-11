Cantora sertaneja gera polêmica ao oferecer cachaça em calcinha: "Absurdo"

Cantora sertaneja gera polêmica ao protagonizar momento ousado durante show; ela fez piada nas redes sociais e dividiu opiniões

Uma aposta do sertanejo virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (24) ao ser filmada em um momento inusitado durante um de seus shows. O vídeo gravado por um fã de Linda Mel tem gerado polêmica.

Na gravação, ela surge cantando sua música de trabalho, Cachaça na Calcinha. No momento em que interpreta a música, ela oferece a bebida direto das partes íntimas para um fã.

Ainda em início de carreira, ela é seguida por apenas 49 mil seguidores, o suficiente para gerar muitos comentários. "Vocês que gostam de cachaça boa, está aí", disse ela ao mostrar o vídeo que foi publicado em seu perfil.

Imediatamente, internautas reagiram à gravação. "O que está acontecendo no planeta Terra?", questionou um. "Qual o objetivo desse absurdo?", disparou outro. "Tem gente que faz de tudo para aparecer", disse outro.

GENTE? Fã sobe no palco e toma cachaça coada na calcinha da cantora em show sertanejo.

pic.twitter.com/uKBtHVS7nF — POPTime (@siteptbr) November 22, 2023

Maraísa termina noivado com empresário

Na noite da última terça-feira, 21, a cantora Maraisa quebrou o silêncio após o término de seu noivado com Fernando Mocó. Através de seu perfil nas redes sociais, a irmã e dupla sertaneja de Maiara dividiu uma mensagem enigmática que pode ser interpretado como um desabafo após o rompimento com o empresário.

Em seu stories do Instagram, a cantora compartilhou uma foto em que aparece em seu quarto praticamente às escuras, iluminado apenas pela luz de uma vela. Na legenda, a artista abriu o coração sobre o momento delicado em sua vida: "Só Deus é quem tem o poder de aplacar a dor, aliviar o cansaço", escreveu Maraisa no momento de reflexão.

Tudo mudou no início desta semana, quando Maraisa revelou a separação ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL: "Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz", disse a artista, que agora foca em sua carreira com uma agenda repleta de shows ao lado da irmã.