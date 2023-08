Cantora Lizzo se defende após acusações de assédio e cárcere privado

Após críticas de caráter e graves acusações de assédio, cantora Lizzo se pronuncia em sua rede social

Nos últimos dias, a cantora Lizzo, de 35 anos, sofreu acusações de três ex-dançarinas, que alegam ter sofrido assédio sexual e outras situações hostis durante o trabalho com a artista. Nesta quinta-feira, 03, a famosa então resolveu se pronunciar e se defender das afirmações questionadoras sobre seu caráter.

"Estes últimos dias foram terrivelmente difíceis e esmagadoramente decepcionantes. Minha ética de trabalho, moral e respeito foram questionados," começou dizendo. "Minha ética de trabalho, moral e respeito foram questionados. Normalmente, escolho não responder a falsas alegações, mas elas são tão inacreditáveis ​​quanto parecem e ultrajantes demais para não serem abordadas", falou.

Lizzo então continuou se defendendo: "Essas histórias sensacionalistas vêm de ex-funcionários que já admitiram publicamente que foram informados de que seu comportamento na turnê era inapropriado e pouco profissional. Como artista, sempre fui muito apaixonada pelo que faço. Eu levo minha música e minhas apresentações a sério porque, no final das contas, só quero lançar a melhor arte que represente a mim e aos meus fãs".

"Não estou aqui para ser vista como uma vítima, mas também sei que não sou a vilã que as pessoas e a mídia me retrataram nos últimos dias," afirmou. "Sou muito aberta com minha sexualidade e com minha expressão, mas não posso aceitar ou permitir que as pessoas usem essa abertura para me fazer parecer algo que não sou", defendeu-se.

A cantora ainda escreveu e se mostrou abalada. "Estou magoada, mas não vou deixar que o bom trabalho que fiz no mundo seja ofuscado por isso. Quero agradecer a todos que estenderam a mão para me apoiar durante esse período difícil", disse.

Os três dançarinos, identificados como Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez, iniciaram processo em Los Angeles, nos EUA, na última terça-feira, 01. Uma das acusações diz como Lizzo teria obrigado um deles a tocar uma pessoa nua em uma boate de Amsterdam.

AS ACUSAÇÕES

As ex-funcionárias da cantora alegam que ela pressionou um deles a tocar em um artista nu, durante uma visita a um clube em Amsterdã, na Holanda; de submetê-los a um ensaio "excruciante" após falsas acusações de beber no trabalho; e ainda de reclamar de uma dançarina ter engordado, demitindo a mulher depois por ela ter gravado uma reunião à qual não participou por problemas de saúde.

De acordo com o portal de notícias, o processo foi aberto no Tribunal Superior de Los Angeles, e também acusa Shirlene Quigley, líder da equipe de dança de Lizzo, de querer converter os dançarinos. Ela é acusada de ricularizar quem manteve relações sexuais antes do casamento, compartilharia fantasias sexuais, simulações obecenas e teria discutido publicamente a virgindade de um dos dançarinos que também está recorrendo à Justiça.

Já o representante legal dos dançarinos, Ron Zambrano, diz que a cantora estava ciente das queixas sobre Shirlene: “A natureza impressionante de como Lizzo e sua equipe de gestão trataram seus artistas parece ir contra tudo o que Lizzo defende publicamente, enquanto em particular ela envergonha seus dançarinos e os rebaixa de maneiras que não são apenas ilegais, mas absolutamente desmoralizantes”, afirmou.

Lizzo é conhecida por apoiar o movimento body positvity e defender os direitos das mulheres e minorias. Mas, no processo, uma das dançarinas, Ariannna Davis, diz que Lizzo e seu coreógrafo falaram que ela estaria "menos comprometida" com seu trabalho, após uma apresentação em um festival, no que seria uma preocupação "pouco velada" sobre seu peso.

O processo nomeia Lizzo, sua produtora e Shirlene como réus. Além das acusações de ambiente de trabalho hostil e assédio sexual, há ainda acusações de assédio religioso e racial, cárcere privado, interferência em vantagens econômicas potenciais e mais - nem todas para feitas para os três réus.