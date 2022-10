Dilsinho revela momento difícil e faz desabafo durante o programa Encontro

O cantor Dilsinho abriu o coração ao comentar sobre momento difícil no programa Encontro desta quinta-feira, 20

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 11h33

O cantor Dilsinho (30) foi um dos convidados do programa Encontro, da Rede Globo, nesta quinta-feira, 20. Além de soltar a voz no palco da atração matinal, o pagodeiro abriu o coração ao falar sobre as crises de ansiedade que teve e, por muito tempo, afetaram sua vida. O momento do desabafo ocorreu após a jornalista Tati Machado repercurtir um trecho da entrevista da cantora Iza (32), sobre o mesmo assunto.

Ao ser questionado pela apresentadora Patrícia Poeta (46), Dilsinho revelou que, assim como a colega de profissão, também passou pela situação: “Hoje, eu fico um pouco mais tranquilo, por ter mais acesso à informação referente ao assunto [ansiedade]. Antes a gente nem falava muito sobre isso, muita gente sentia vergonha de falar a respeito. Poucas pessoas falavam publicamente sobre angústia, que estavam passando por momentos depressivos ou de ansiedade”.

Ele também disse que, por conta da pandemia, um de seus grandes sonhos acabou indo por água abaixo, desencadeando problemas emocionais, como a ansiedade generalizada: “Eu tinha acabado de gravar um projeto em 2019 para ser lançado em 2020. Porém, quando a gente foi lançar esse projeto, o país e o mundo se fecharam por causa da pandemia. Então, eu tinha uma expectativa muito grande com tudo aquilo, por ser um sonho, mas infelizmente ele acabou não acontecendo e aquilo veio muito forte em mim”.

Pagodeiro precisou buscar ajuda profissional

Dilsinho revelou que, diante de tudo o que estava passando, precisou de suporte médico para sair daquela situação complicada: “Eu tive algumas crises de ansiedade e precisei procurar ajuda. Desde então, eu passei a ter uma cabeça muito mais aberta para poder falar sobre esse assunto, pois eu realmente aprendi muito com tudo isso. A gente tem que falar, não podemos simplesmente esconder aquilo dentro da gente”.

Diante do relato do cantor, Patrícia Poeta disse: “Os artistas são como a gente, ou seja, todo mundo pode passar por isso… Tem uma coisa que a Iza falou nessa entrevista, que por sinal eu acho muito importante, que é o fato de não poder simplesmente jogar tudo para debaixo do tapete. Sabe por quê? Pois a gente está falando de qualidade de vida, isso impede que você consiga viver direito, não consegue trabalhar direito, não consegue dormir direito”.

