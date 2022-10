Cantor de Rap, Gabriel O Pensador faz aparição rara com a namorada 27 anos mais nova

Gabriel O Pensador foi fotografado em aeroporto com Gabriela Vicente na noite de segunda-feira, 17

O cantor e compositor Gabriel o Pensador (48) fez uma aparição rara com a namorada, a influenciadora digital Gabriela Vicente (21), na noite desta segunda-feira, 17, no Aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro.

O casal desembarcou na capital fluminense depois da apresentação de Gabriel em Americana, no interior de São Paulo, e não passou despercebido pelas lentes atentas dos fotógrafos que estavam no local.

Gabriel o Pensador aparece em clique no aeroporto ao lado da amada, Gabriela Vicente. Foto: Gabriel Rangel/AgNews

A relação dos dois começou na pandemia e eles achavam que não havia necessidade em expor ao público. Durante a quarentena, passavam 24 horas por dia juntos e tiveram tempo de sobra para amadurecer o relacionamento rapidamente.

Eles costumam ser discretos nas redes sociais e às vezes trocam comentários apaixonados nas publicações.

A história de amor dos pombinhos

Gabriel e Gabriela assumiram o romance em 2020, quando ela tinha 19 anos. O cantor transformou a sua história de amor com a amada, em música. Ele e a namorada são os protagonistas da letra de "Girl From Garopaba", cujo título foi inspirado no sucesso de Anitta (29) "Girl From Rio", que, por sua vez, faz referência ao clássico "Garota de Ipanema".

No videoclipe de "Girl From Garopaba", o casal aparece juntos em cenas românticas. Em entrevista ao UOL, na época, Gabriela disse esperava por uma avalanche de críticas maldosas após a divulgação do relacionamento, por conta dos 27 anos de diferença de idade entre ela e o cantor, mas se surpreendeu.

"Foram mais comentários bons do que ruins. Rolaram poucas críticas, que não me afetaram. Não tem como comparar isso, o preconceito de quem nem conhece a gente, com o que estou vivendo de amor, de felicidade.", disse. "Sempre nos demos muito bem. A diferença de idade nunca foi um assunto que me preocupasse. Por ele ser mais velho, aprendo muito. E por eu ser mais nova, ele conhece outras coisas comigo. É muito legal essa troca e nos divertimos com isso", complementou.