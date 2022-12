Candomblecista, Juju Salimeni vai a terreiro com o namorado: ''Olha o macumbeiro''

Acompanhada do namorado, Diogo Basaglia, influenciadora Juju Salimeni vai a terreiro para fazer limpeza espiritual

A influenciadora digital Juju Salimeni (36) mostrou nas redes sociais na quarta-feira, 14, que foi ao terreiro de candomblé que frequenta em São Paulo.

Na companhia de seu namorado, Diogo Basaglia, a modelo compartilhou registros no local e contou que foi até lá para fazer limpeza espiritual.

Filha dos Orixás Iemanjá e Ogum, a apresentadora surgiu com vestimenta para dia no Axé com uma saia preta e vermelha e uma blusa preta. Ela disse que ia compartilhar o momento de fé a pedido de seguidores, aproveitando para reafirmar sua fé e afastar os preconceitos contra as religiões de matriz africana.

"Já que vocês adoram ver e são super curiosos, hoje a gente veio direto da academia aqui para o terreiro para fazer limpeza espiritual. Estou de roupinha apropriada. Gosto de compartilhar algumas coisas. É importante que as pessoas saibam para evitar a ignorância e, principalmente, a intolerância religiosa", disse ela.

Em seguida, a famosa postou Diogo conversando com os dirigentes da casa. "Olha lá o macumbeiro", brincou.

Na última imagem da sequência, Juju aparece incorporada com sua Pombagira, Maria Padilha. Na imagem, a entidade aparece com uma taça na mão: "Mãe Ângela conversando com Maria Padilha."

Recentemente, Juju fez um desabafo na web sobre intolerância religiosa. A ex-Panicat foi alvo de comentários maldosos sobre sua religião e rebateu os ataques. "Eu sou do Candomblé há mais de 20 anos. Tem gente que só descobriu a minha religião agora", começou falando. "Meu amor, não mexe com a minha religião. Não mexe com o meu santo. Esse é meu ponto fraco, eu não tolero intolerância religiosa. Hoje em dia intolerância religiosa é crime, então, você não pode falar o que você quer da religião das pessoas, não pode dar a sua opiniãozinha ou falando de forma pejorativa, tá? Fiquem espertos", disparou ainda.

Veja os registros de Juju Salimeni no terreiro de candomblé:

Juju Salimeni responde o que faria se fosse pobre por uma semana

Recentemente, Juju Salimeni resolveu bater um papo com os seguidores e abriu uma caixinha de perguntas nos Stories de seu Instagram para responder algumas perguntas e curiosidades dos fãs. Ao ser questionada sobre o que faria se fosse pobre por uma semana, Juju brincou: "Oxe, gente, mas eu fui pobre a vida inteira."

"Graças a Deus, fui abençoada com uma ótima condição há alguns anos, mas, para isso, trabalhei e trabalho muito. Me esforcei, não tive preguiça e fui muito responsável e focada com os meus trabalhos", continuou Juju.

