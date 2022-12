Juju Salimeni responde o que faria se fosse pobre por uma semana: ''Fui a vida inteira''

Influenciadora Juju Salimeni conta com o que gastou seu primeiro salário e ressalta que nem sempre teve a condição financeira que tem hoje

A influenciadora digital Juju Salimeni (36) resolveu bater um papo com os seguidores na manhã desta terça-feira, 06, nas redes sociais!

A famosa abriu uma caixinha de perguntas nos Stories de seu Instagram para responder algumas perguntas e curiosidades dos fãs.

Ao ser questionada sobre o que faria se fosse pobre por uma semana, Juju brincou: "Oxe, gente, mas eu fui pobre a vida inteira."

"Graças a Deus, fui abençoada com uma ótima condição há alguns anos, mas, para isso, trabalhei e trabalho muito. Me esforcei, não tive preguiça e fui muito responsável e focada com os meus trabalhos", continuou Juju.

Uma outra internauta quis saber o que ela comprou com seu primeiro salário. "Meu primeiro salário foi R$ 550 numa loja de roupas. Não lembro exatamente o que comprei, mas foram cremes e maquiagens", disse a loira.

Confira as respostas de Juju Salimeni:

Juju Salimeni rebate críticas sobre rugas em seu rosto

Recentemente, Juju Salimeni abriu mais uma de suas caixinhas de perguntas na rede social para interagir com seus seguidores e acabou rebatendo uma crítica sobre suas marcas de expressão no rosto.

Em um dos questionamentos enviados, uma pessoa perguntou se a ex-panicat não se incomoda com a pele enrugada em volta de seu olho esquerdo. Bem resolvida, a musa fitness não apenas respondeu, como também fez uma selfie sorrindo mostrando as marquinhas de sua face. "Não é só o esquerdo não, são os dois", começou dizendo. "Se me incomodasse, eu já tinha feito botox", falou a influenciadora que fatura muito bem na internet.

Juju Salimeni então explicou o motivo de não fazer algum procedimento para tirar as rugas da região. "Tem muito tempo que não faço por preguiça mesmo", falou despreocupada.

