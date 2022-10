Candidatos à Presidência da República votam neste domingo, 2; confira

Principais políticos que concorrem à Presidência do Brasil, depositaram seus votos na manhã deste domingo, 2

Neste domingo, 2, os candidatos à Presidência da República depositaram seus votos em suas respectivas zonas eleitorais. Logo cedo, os políticos votaram nas cabines e posaram para os fotógrafos presentes nos locais.

De manhã, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, votou em uma escola no Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Enquanto Jair Messias Bolsonaro, do PL depositou seus votos em uma escola no Rio de Janeiro.

A senadora Simone Tebet, que concorre pelo MDB votou em Campo Grande, MS. Ciro Gomes, do PDT em Fortaleza, no Ceará e Felipe d'Avila, do partido Novo em São Paulo.

Nas redes sociais, os candidatos políticos compartilharam fotos em frente à urna eletrônica, fizeram poses e sorriram para os registros.

A apuração das Eleições 2022, que vai definir presidente da República, senadores, deputados federais e deputados estaduais começa às 17h, e tem transmissão na TV Globo, sob o comando de William Bonner e Renata Lo Prete.

Veja as fotos dos candidatos à Presidência:

Luiz Inácio Lula da Silva vota em São Bernardo do Campo - Foto: Getty Images

Luiz Inácio Lula da Silva acenando para o povo em São Bernardo do Campo - Foto: Getty Images

Jair Messias Bolsonaro, do PL, vota no Rio de Janeiro - Foto: Getty Images

Jair Messias Bolsonaro, candidato à reeleição fala com jornalistas - Foto: Getty Images

