Camilla de Lucas revela desespero antes de voar: ‘Perrengue chique’

Ex-BBB e influenciadora digital Camilla de Lucas relata medo de avião e susto ao ver modelo de aeronave

Na noite desta quinta-feira, 15, a influenciadora digital e finalista do Big Brother Brasil 21, Camilla de Lucas, relatou um momento de muita aflição! Em suas redes sociais, a modelo apareceu desesperada antes de fazer uma viagem do Rio de Janeiro até Minas Gerais, por conta de um medo que possui de andar de avião.

“Estava perdendo o medo de avião. Quando cheguei no aeroporto e vi que meu voo seria em um modelo ATR, comecei a ficar desesperada”, revelou Camilla. A ex-BBB ainda afirmou que ficou com medo por ser um modelo de pequeno porte, com hélices expostas do lado de fora da aeronave.

Depois que chegou em Minas Gerais, onde possui um compromisso profissional nesta sexta-feira, 16, na cidade de Ipatinga, Camilla contou que deu tudo certo. “Mais um obstáculo vencido, mais um medo vencido. Fiquei com medo, sim, mas foi um voo tranquilo. É o que eu sempre digo: se deu medo, vá com medo mesmo”, afirmou.

Camilla de Lucas fala sobre mudanças em seu corpo: “Mais feliz agora”

Recentemente, no final de maio, Camilla de Lucas revelou em suas redes sociais algumas mudanças em seu corpo. A vice-campeã do Big Brother Brasil comentou que esteve tentando ganhar peso nos últimos anos: “Vocês comentaram bastante sobre a mudança do meu corpo. Aumentei 9kg e agora parei por aqui! Pós-lua de mel, o foco é definir”. Nos stories, a influenciadora compartilhou fotos antigas para mostrar as mudanças e ainda explicou: “Eu tô registrando esse processo todo, e para quem me acompanha no YouTube eu sempre quis subir de peso e não conseguia”.

Ao publicar uma foto de biquíni na praia do ano passado, Camilla escreveu na legenda: “Essa foto é de maio do ano passado, acho que assim dá pra ver a diferença. Eu observo pela perna”. A participante do BBB 21 ainda comentou: “Eu saí do BBB muito magrinha”. “Eu sou muito alta, gente. Tenho 1,79 e tô mais feliz agora”, revelou para seus fãs ao publicar uma foto apenas de top e short curtinho.

