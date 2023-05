Camilla de Lucas e noivo, Mateus Ricardo, encantam em ensaio antes do casamento

Às vésperas da cerimônia, Camilla de Lucas e Mateus Ricardo aparecem em clima de casório em ensaio

Na noite desta segunda-feira, 8, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21 Camilla de Lucas (28) encantou a internet ao posar ao lado de seu noivo, o músico e compositor Mateus Ricardo, conhecido como Blecaute, em um ensaio em clima de casório, às vésperas da cerimônia que irá consagrar o amor entre os dois.

“ANSIEDADE TOMANDO CONTA! Faltam 5 dias para confirmamos o que sempre foi um SIM!”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, compartilhando um pouco das fotos feitas pelos olhos e lentes do fotógrafo Bernardo Zirkheuer.

Os comentários da postagem foram inundados de seguidores e amigos do casal completamente apaixonados no ensaio. “Obaaaa”, celebrou a apresentadora e ex-BBB Ana Clara Lima. “Ahhhhhh perfeitaaaa”, exclamou a atriz Giovanna Lancellotti. “Vai ser um casamentão! Queria ser best para ver de perto! Lindo ver vocês juntos”, exaltou um internauta.

Camilla de Lucas volta a usar cabelo natural após transição capilar

A influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas usou suas redes sociais para mostrar o cabelo novo, mandando também um recadinho para os críticos. "Fiscais de transição, já podem pedir a aposentadoria da profissão de vocês. Beijinhos!", ironizou ela. E completou: "O mal do povo é a língua. Enquanto achavam que eu estava escondendo o cabelo, eu só não postava porque algo maior vinha! PS: já cortei esse cabelo 3x e agora já está menor", explicou a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 21, no qual Juiette se consagrou a grande campeã e nova milionária, que estava usando laces enquanto os fios naturais cresciam.. Exibir os fios naturais é muito importante para a artista, que já estava em processo de transição capilar há alguns anos, e sempre lutou pela liberdade das mulheres usarem o cabelo como quiserem.