Camilla de Lucas desabafa aos prantos após sofrer racismo em voo: "É um constrangimento"

A influenciadora digital Camilla de Lucas relatou o episódio constrangedor que passou em um voo nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 18h57

Camilla de Lucas(27) usou as redes sociais nesta terça-feira, 13, para relatar um episódio de racismo que sofreu em voo. A influenciadora digital passou alguns dias nos Estados Unidos, e ao embarcar de volta para o Brasil acabou passando por uma situação constrangedora.

Nos Stories do Instagram, a ex-participante do BBB 21 surgiu aos prantos e deu detalhes sobre o ocorrido. "Eu falo pra vocês que as coisas acontecem vocês acham que é mentira. Eu estou voltando pra casa agora, estou viajando de executiva. O voo está cheio, todos os assentos estão ocupados", começou a explicação.

"A mulher só veio perguntar o meu lugar se eu realmente estava sentada aqui. A mulher só veio pedir o meu cartão para ver se o meu lugar era esse. O voo cheio e ela não pediu pra ver o de ninguém, só o meu. Eu falo pra vocês que essas coisas acontecem! É um constrangimento ser a única a precisar comprovar. Tinham dois brasileiros aqui que viram e me confortaram! Só caiu a minha ficha porque eu não estava entendendo. Não é fácil galera", lamentou.

Em seguida, Camilla confessou que ficou desnorteada ao vivenciar o preconceito da funcionária e chegou a questioná-la. "Já estava todo mundo sentado, ai ela perguntou qual era o meu lugar, eu falei que era aqui e ela falou: então deixa eu ver. Ai eu peguei o cartão e mostrei pra ela. Ai eu perguntei: 'por que você pediu só pra ver o meu cartão?' E ela: 'não, só para conferir os lugares'. Depois que eu sentei que eu comecei a ficar nervosa, fiquei desnorteada. É um constrangimento, as pessoas acharem que a gente não pode ocupar determinados lugares", completou o desabafo.

