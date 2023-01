Camila Queiroz radicaliza e muda completamente o visual: "Tchau cabelão!”

A atriz Camila Queiroz passou a tesoura em seus cabelos longos para viver sua personagem na novela das seis, da TV Globo

Uau! A atriz Camila Queiroz (29) deixou os seguidores em choque nesta terça-feira, 10, ao mostrar o novo visual que adotou para iniciar as gravações de Amor Perfeito, nova novela das seis, da TV Globo.

Para dar vida a Maria Elisa, sua personagem na trama, a modelo precisou encarar a tesoura e surgiu com um visual completamente diferente.

Corajosa, a artista passou a tesoura no cabelo, que estava na altura da cintura, e apostou nas madeixas curtas.

Em um storie publicado em sua conta no Instagram, a atriz registrou o momento em que aparece no processo da transformação radical. "Tchau cabelão, foi bom matar a saudade de você longo assim. Tem nova personagem chegando", escreveu na legenda.

Ainda na tarde desta terla-feira, Camila Queirozarrancou suspiros dos seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma serie de cliques com o marido, Klebber Toledo (36).

ESCALADA!

O bom filho à casa retorna! E foi isso que aconteceu com Camila Queiroz (29), que após ser demitida da TV Globo, retorna em breve para a emissora para dar vida a protagonista principal de ‘Amor Perfeito’, a nova novela das seis que irá substituir ‘Mar do Sertão’ em 2023.

Segundo informações do portal ‘Notícias da TV’, a produção da novela estava com dificuldades para definir com quem ficaria o papel da personagem principal. Já que os diretores estavam divididos entre as atrizes Alanis Guillen, Valentina Herszage e Camila, que acabou sendo o nome escolhido para interpretar Maria Elisa.