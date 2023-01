Camila Queiroz e Klebber Toledo exibem corpos sarados em cliques na praia: "Perfeitos"

A atriz Camila Queiroz deixou os fãs impressionados ao postar uma sequência de cliques ao lado do marido, o ator Klebber Toledo

Camila Queiroz (29) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 10, ao compartilhar uma sequência de cliques com o marido, Klebber Toledo (36).

Nos cliques publicados no feed do Instagram, o casal de atores aparecem curtindo o dia na praia, e deixaram os fãs impressionados com seus corpos sarados.

O ator chamou atenção dos internautas pelo seu corpo musculoso. Já Queiroz por sua barrigada negativa. A atriz, aliás, apostou em um look todo preto: um biquíni e uma minissaia com recorte na lateral, além de óculos escuros.

A publicação recebeu diversos elogios. "A mulher mais linda do mundo", disse uma seguidora. "Dois lindos e perfeitos", escreveu outra. "Casal lindo da p****", falou uma fã. "Perfeição existe sim, e são vocês dois", afirmou mais uma.

Confira as fotos de Camila Queiroz e Klebber Toledo na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Cliques apaixonados

Camila e Klebber passaram o réveillon em Trancoso, na Bahia, e apareceram em clima de romance nas redes sociais. Em um vídeo, eles surgiram trocando um beijo apaixonado em uma praia, ao pôr do sol. A atriz aparece no registro usando um longo vestido champagne com costas abertas, enquanto Klebber veste bermuda e regata brancas.

Na legenda, ela deseja feliz 2023 aos fãs e seguidores. "Que esse novo ano chegue trazendo mais luz, amor, respeito e prosperidade. Que a nossa esperança seja renovada e que sonhos sejam realizados! Feliz tudo novo", escreveu Camila.

