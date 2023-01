Camila Queiroz e Klebber Toledo trocam beijo apaixonado em praia: "Que a nossa esperança seja renovada"

Camila Queiroz e Klebber Toledo fizeram postagem nas redes sociais para desejar feliz ano novo aos seguidores

A atriz Camila Queiroz (29) e o ator Klebber Toledo (36) apareceram em clima de romance nas redes sociais neste domingo, 01.

O casal passou o réveillon em Trancoso, na Bahia, e mostrou um vídeo em que trocam um beijo apaixonado em uma praia, ao pôr do sol.

Camila aparece usando um longo vestido champagne com costas abertas, enquanto Klebber veste bermuda e regata brancas. Na legenda do vídeo, a atriz deseja feliz 2023 aos fãs e seguidores.

"Que esse novo ano chegue trazendo mais luz, amor, respeito e prosperidade. Que a nossa esperança seja renovada e que sonhos sejam realizados! Feliz tudo novo", escreveu Camila.

Nos comentários, fãs dos atores elogiaram o momento. "Ah, que delícia o amor de vocês", disse uma. "Ela é linda demais, os dois são", elogiou uma segunda pessoa.

Uma terceira pessoa retribui os votos de Ano Novo. "Desejo a você um ano de 2023 maravilhoso, repleto de bênçãos e realizações. O melhor está por vir".

Grávida?! Camila Queiroz se pronuncia após foto com a mão na barriga

Camila Queiroz se pronunciou sobre os rumores de que poderia estar grávida. Casada com Klebber Toledo, ela agitou as redes sociais e seus fãs ao mostrar um álbum de fotos e aparecer com a mão na barriga. Os internautas começaram a cogitar a gravidez, mas a artista desmentiu.

Por meio de uma postagem em seu perfil do Twitter, ela deixou claro que não está a espera de seu primeiro filho e se divertiu com a repercussão. “Gente, pelo amor de Deus, é só uma mão na barriga. Eu não estou grávida, não. O povo está tudo surtando lá no Insta”, disse Camila.

Amigos da atriz também suspeitaram de gravidez, entre elas a cozinheira e influenciadora digital Isabella Scherer (26). "Mulher, essas mãos na barriga já tão mexendo com a minha cabeça", ela escreveu. A atriz Jeniffer Nascimento (29) comentou: "Não me assusta com essa foto, Camila".