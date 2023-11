Atualidades / Romance no ar!

Caio Castro surge com sua namorada e chama atenção de seguidores: "Quanto tempo dormi?"

Em novos cliques com sua namorada, o ator Caio Castro chamou a atenção de seus seguidores, que se surpreenderam com as fotos; confira!

Caio Castro e Daiane de Paula - Foto: Reprodução / Instagram