Caio Castro curte dia de praia com a namorada: "Muito amor por aqui"

Daiane de Paula, namorada de Caio Castro abriu álbum de viagem do casal pela Jamaica

Daiane de Paula abriu o álbum de fotos que tirou durante sua viagem pela Jamaica com Caio Castro. Em alguns cliques, o casal aparece se refrescando em águas cristalinas da região. "Muito amor por aqui", ela vibrou na legenda em sua postagem .

Em outras fotos, a jornalista aparece caminhando curtindo a praia, caminhando pela cidade e também ganhando beijo do amado, sempre usando roupas com as tradicionais cores verde, vermelho e amarela, símbolos do país.

Na sexta-feira, 3, o ator e a namorada embarcaram em um outro destino, através do Instagram da namorada, Daiane de Paula, o ator foi clicado com os amigos antes da viagem. “Partiu Cuba”, escreveu a jornalista compartilhando uma selfie.

Recentemente, o ator esteve na Flórida, nos Estados Unidos, acompanhado da namorada e da família dela. Em Orlando, Daiane contou que realizou um sonho, graças ao namorado: ela viu um jogo do Orlando Magic contra o Indiana Pacers pela NBA.

"Realizando um dos meus sonhos, obrigada por você", escreveu Daia, que compartilhou fotos com Caio no Instagram.

O casal compartilhou uma série de fotos em que os dois aparecem aproveitando muito os parques, inclusive, abraçando o Mickey.

O ator e a repórter assumiram o namoro em março do ano passado. Antes, ele namorava com Grazi Massafera (40).

O novo affair de Grazi Massafera

Na última terça-feira, 31, a atriz Grazi Massafera e o modelo Marlon Teixeira entregaram que estão em uma viagem romântica juntinhos após trocarem flertadas nas redes sociais.

O novo casal está curtindo dias de folga na Chapada Diamantina, na Bahia. A artista foi a primeira a compartilhar um clique em um dos pontos turísticos do local, com direito a localização; logo em seguida, o novo affair fez o mesmo alimentando os rumores.