Busca por destaque e crise em gravadora: Relembre bandas que encerraram ou pausaram a carreira

A banda Shaman anunciou seu fim nesta terça-feira, 10 de janeiro; relembre outros grupos musicais que se separaram

Luis Mariutti (51) anunciou sua saída da Shaman nesta terça-feira (10). Logo depois, seu irmão Hugo Mariutti (47) usou as redes sociais para informar o fim da banda. A decisão dos irmãos se deu aparentemente por divergências sobre alguns comentários de Ricardo Confessori (53) em suas redes sociais após a invasão terrorista em Brasília no último final de semana. Entretanto, a banda não foi o único grupo musical que encerrou a carreira em conjunto.

A banda Spice Girls, sucesso dos anos 90, anunciou uma pausa em 2000 para que as integrantes pudessem focar em suas carreiras solos e declararam que não era o fim. Contudo, em 2007 elas fizeram uma turnê de reencontro e em 2012 se apresentaram nos Jogos Olímpicos.

Já o grupo Fifth Harmony encerrou suas atividades em grupo após a saída de Camila Cabello (25) em 2016. A decisão foi tomada após desavenças da cantora com os outros membros da banda, já que ela declarou um desejo por ter um papel mais significativo e que não deixavam. Em 2018, a banda anunciou uma pausa e as integrantes seguiram carreira solo.

Sucesso nos anos 2000, o grupo Rouge chegou ao fim em 2005. No ano anterior, Luciana saiu da banda por motivos pessoais e no final de 2005 as outras quatro integrantes anunciaram o fim do grupo. Na época, foi revelado que a gravadora não quis renovar o contrato da banda, então não tinha como seguirem juntas. Em 2022, o ex-empresário da Rouge declarou em uma entrevista ao Tiracaticast que as meninas brigavam demais e que era difícil de lidar.

Já a banda Menudo, fez muito sucesso no fim da década de 1970 até a metade dos anos 1990. Logo no início do grupo, após alguns meses de formação, Ricky Meléndez foi substituído por Ricky Martin. Os outros integrantes eram Robby Rosa, Charlie Massó, Roy Rosselo e Ray Reyes. A banda chegou ao fim em 1993 após algumas mudanças. O sucesso foi tanto que a HBO Max fez até um documentário sobre o grupo, o Menudo: Forever Young.