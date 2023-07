Bruno Cabrerizo divide foto rara ao lado do filho: "Lindo igual ao pai"

O ator Bruno Cabrerizo encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto rara com o filho, Elia José

O ator Bruno Cabrerizo está de férias, e encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 11, ao compartilhar um clique raro ao lado do filho caçula, Elia José Cabrerizo, que está com nove anos, fruto de seu relacionamento com a italiana Maria Caprara.

No clique publicado no feed do Instagram, o artista, que recentemente participou do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, surgiu sem camisa ao lado do herdeiro, enquanto os dois aproveitavam o dia ensolarado.

"O futuro é logo ali. #EliaJoséCabrerizo", escreveu o artista na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração. Ele e Maria, vale lembrar, também são pais de Gaia, que tem 12 anos.

Nos comentários, os fãs de Cabrerizo falaram sobre a semelhança entre pai e filho. "Caramba, muito parecidos", disse uma seguidora. "Mini Bruno Cabrerizo", afirmou outra. "A cara do pai. Lindos", falou uma fã. "Filho lindo igual ao pai", comentou mais uma.

Gaia e Elia, vale lembrar, moram na Itália com a mãe, por isso, Bruno não consegue ver os filhos com tanta frequência. Em entrevista ao Gshow, o ator falou sobre a distância. "Os meus filhos já entendem (o fato de ele morar no Brasil), são mais grandinhos. Eles sabem que o papai tem que trabalhar, que é para o futuro deles, já me adaptei. Mas não é fácil. No entanto, tem coisas muito piores na vida. Tenho que agradecer que tenho saúde", explicou.

Bruno Cabrerizo esclarece rumores com bailarina da Dança dos Famosos

Recentemente, o ator Bruno Cabrerizo abriu o jogo sobre qual é a sua relação com a bailarina Ju Paiva, que foi sua parceira na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Os dois estão sendo 'shippados' nas redes sociais para formarem um casal. Porém, ele garante que os dois são apenas amigos.

"É natural que tenha nascido essa hipótese. A gente se dá muito bem, tem uma sintonia no trabalho, e é só. Não temos nada, nunca tivemos. A gente dá risada disso, a gente aceita, né? Que as pessoas shippem, faz parte, está tudo bem", declarou ele em conversa com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV.

"Quem trabalha no mundo artístico está muito exposto, as pessoas têm curiosidade de saber também com quem está, o que está fazendo, e as redes sociais também aumentaram um pouco isso. Eu lido bem, faz parte, tem o bônus e o ônus de quem trabalha no mundo artístico", afirmou.