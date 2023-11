Bruna Marquezine reage à viralização de seu vídeo sobre "livramento"

Durante participação de festa Halloween, Bruna Marquezine cai na gargalhada e reage à viralização de seu vídeo sobre "livramento"; confira!

A atriz Bruna Marquezine deu o que falar nos últimos dias após sua participação no programa De Frente Com Blogueirinha. A estrela de Besouro Azul viralizou com um momento engraçado, onde ela caiu na risada com a apresentadora, conhecida como Blogueirinha.

No programa, a famosa foi questionada sobre "um livramento" que teve em sua vida. Deixando a pergunta no ar, Marquezine teve uma crise de riso e sua reação viralizou na internet. "A indireta silenciosa pro Neymar kkkkkk", disseram os internautas nas redes sociais.

E na noite da última terça-feira, 31, durante uma festa de Halloween, Bruna foi parada por um fã na porta do evento, que lhe mandou uma pergunta rápida. "Bru, rapidinho. Você sabe que a palavra mais pesquisada do Google de hoje foi 'livramento', né?", disse o admirador.

Marquezine caiu na gargalhada novamente e rapidamente seguiu em frente para entrar na festa. Ela continuou sem dar detalhes sobre a viralização do vídeo, mas alguns internautas se divertiram ainda mais com a nova reação. "E mais uma vez ela disse tudo sem dizer nada", disseram.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Bruna Marquezine fala sobre carreira internacional

Ainda em sua participação no programa De Frente Com Blogueirinha, que foi ao ar na última segunda-feira, 30, Bruna Marquezinefalou um pouco sobre a sua carreira internacional e sobre como ela fez a transição para essa nova fase em sua vida.

"Não teve o momento da decisão. Quando eu comecei a trabalhar com moda e aí fazer algumas coisas pontuais fora do Brasil com marcas, algumas pessoas me perguntavam se eu pretendia construir uma carreira internacional e isso nunca fez muito sentido. Não foi uma decisão. Pra mim é o meu caminho, a minha jornada. Não existe carreira nacional e internacional. E também não fazia muito sentido pra mim ter que pausar a minha carreira no Brasil para tentar uma fora, só faria sentido se isso acontecesse naturalmente", começou a dizer a artista.

Bruna, que teve seu primeiro papel em Hollywood no filme Besouro Azul, da DC, ainda falou sobre ter sido impossibilitada de divulgar seu trabalho devido à greve dos atores que está acontecendo nos Estados Unidos. "O que me entristeceu num primeiro momento foi não poder espalhar a mensagem do filme e o quanto ele é importante pra gente, a porcentagem de projetos protagonizados por latinos em Hollywood é patética".

"Era uma oportunidade de mandar um recado para a indústria, de que a gente quer as nossas histórias sendo contadas pro mundo. Isso era o mais importante pra mim, ter oportunidade de falar disso. Foi difícil esse momento, de não ter falado disso", declarou.