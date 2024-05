Bruna Marquezine gera repercussão na web com atitude em entrevista: ‘Não gosto’

Após ser questionada sobre o romance com João Guilherme em entrevista, Bruna Marquezine dá o que falar na web com atitude inesperada

Na última quinta-feira, 23, Bruna Marquezine e João Guilherme marcaram presença no sorteio dos desfiles no Rio de Janeiro. Na porta do evento, os atores foram entrevistados separadamente. No entanto, a famosa não gostou nada de ser questionada sobre os rumores de um affair com o rapaz, e sua reação viralizou nas redes sociais.

Enquanto conversava com a imprensa na entrada do evento, Bruna parou para responder às perguntas do jornalista Lucas Pasin, do Splash UOL. Foi quando ele aproveitou a oportunidade para questionar a artista sobre os romances de um affair com João Guilherme: “Bruna, tá todo mundo falando de você e do João, né? A gente ama os dois!”, ele iniciou

Ao ouvir o nome do ator, Marquezine imediatamente balançou a cabeça e negou. Em seguida, disparou: “Eu sei que você tem que perguntar, mas também sabe que eu não gosto de falar, né?', disse a artista se preparando para se retirar. Na sequência, o jornalista tentou contornar: 'Eu entendo, mas você viu a torcida pelo menos?', ele perguntou.

Logo depois, Bruna se despediu e abandonou a entrevista: 'Tá bom. Beijo, obrigada', disse ela, dando meia volta e saindo. Nas redes sociais, a atitude da atriz repercutiu principalmente no X, antigo Twitter. Enquanto alguns admiradores defendem que ela não deve falar sobre sua vida amorosa, outros acreditam que a atriz foi mal educada.

"Virou as costas para alguém que estava apenas fazendo o seu trabalho. Tudo bem ela não ter gostado da pergunta, mas não custa responder com educação", disse um seguidor. "Não conhecia esse lado dela, achei arrogante", comentou outro. "Diva que não deve satisfações da vida dela para ninguém", defendeu um terceiro. "Achei elegantíssima", comentou mais um.

Bruna Marquezine abandona entrevista ao ser perguntada sobre João Guilherme:



“Eu sei que você tem que perguntar, mas também sabe que eu não gosto de falar né? Beijo, obrigada.” pic.twitter.com/Zz5vD8t3zL — QG do POP (@QGdoPOP) May 24, 2024

Vale lembrar que Lucas Pasin também conseguiu entrevistar João Guilherme no evento. Assim como Bruna, o filho do cantor sertanejo Leonardo se esquivou ao ser questionado sobre os rumores de um romance, que já circulam desde o ano passado: "Muita coisa não condiz com a verdade", disse o artista enquanto deixava a portaria.

Amiga abre o jogo sobre affair de Bruna Marquezine e João Guilherme:

Enquanto Bruna Marquezine e João Guilherme se recusam a comentar sobre os rumores de um romance, Giovanna Lancellotti também participou do evento e acabou entregando um detalhe do affair para a revista Quem. Apesar de revelar que os atores seguem solteiros, a atriz confirmou que apoia o romance de seus amigos.

“É claro que eu apoio! Eu adoro os dois, eu acho que os dois são maravilhosos, os dois inteligentes, sagazes e duas pessoas solteiras desimpedidas, por que não né?”, Lancellotti entregou que eles ainda não firmaram um compromisso sério, mas que tem o apoio dos amigos caso estejam pensando em namorar futuramente.