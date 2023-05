Bruna Biancardi passa perrengue com joias caríssimas em Cannes: “Está presa”

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi enfrenta apuros ao tentar devolver joias emprestadas para sua passagem no Festival de Cannes

A influenciadora digital Bruna Biancardi (29) brilhou em sua primeira passagem pelo Festival de Cannes neste fim de semana. Mas nos bastidores, a namorada de Neymar Jr (31), com quem espera seu primeiro filho, passou por um perrengue inusitado para devolver as joias caríssimas que pegou emprestado para usar no evento.

Pelos stories do Instagram, Bruna explicou que as peças são tão caras, que ela precisou ser escoltada durante o tapete vermelho: "Por se tratar de peças muito caras, eles também mandam uma pessoa para acompanhar o evento. Ele ficou do meu lado durante o festival. Eu não faço ideia de quanto custam as joias", a influenciadora confessou.

Ao chegar no hotel após prestigiar o filme “Killers of the Flower Moon", estrelado por Leonardo Dicaprio (48), Bruna relatou que não estava conseguindo tirar o colar: “Infelizmente eu não vou poder tirar essa joia. Ela está presa, ninguém consegue abrir. O segurança já tentou, então acho que vou ficar com ela pra mim”, ela brincou com a situação inusitada.

Em seguida, a influencer, que é formada em negócios da moda, aproveitou a dificuldade para posar com a peça enquanto usava um roupão. Por fim, mais uma vez, Bruna recebeu ajuda do segurança da marca, que, enfim, conseguiu retirar o colar: “Acabou”, ela celebrou a conquista após passar pelo perrengue chique.

