Brad Pitt e a nova namorada, Ines de Ramon, começaram a morar juntos

Vivendo o primeiro relacionamento após o divórcio com Angelina Jolie, Brad Pitt está morando junto com sua namorada Ines de Ramon

Tudo indica que o romance de Brad Pitt e Ines de Ramon está cada vez mais forte! Fontes próximas ao casal confirmaram à revista People que o vencedor do Oscar e sua namorada estão morando juntos - a executiva de joias se mudou para a casa de Pitt.

"É bem recente", diz uma fonte de Ramon, que destacou que ela não abriu mão de seu lugar por completo. "Eles estão indo muito fortes e ela está mais feliz do que nunca."

Pitt e De Ramon foram vistos juntos pela primeira vez em novembro de 2022. Segundo fontes, na época eles já estavam namorando há "alguns meses".

Quando o astro de Clube da Luta completou 60 anos em dezembro de 2023, Ines se juntou a ele e seus amigos para uma celebração discreta, durante o intervalo das filmagens de seu filme de corrida, disse uma fonte à People.

Embora eles ainda não tenham feito sua estreia no tapete vermelho como um casal, ambos saíram juntos na última quinta-feira, 15, no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, onde Pitt homenageou o amigo Bradley Cooper com o prêmio de melhor artista do ano.

De Ramon já foi casada com o astro de The Vampire Diaries, Paul Wesley. Os dois se separaram discretamente em 2022, após três anos de casamento.

Quem é Ines de Ramon?

O ator Brad Pitt está vivendo o primeiro namoro desde o divórcio com a atriz Angelina Jolie. Fontes próximas ao artista confirmaram à People em novembro do último ano que Pitt já apresentava a empresária Ines de Ramon como "sua namorada".

O ator e a a nova amada possuem uma diferença de idade de 26 anos. Ines trabalha no ramo de joalherias e, desde 2020, atua como vice-presidente em uma loja da área, que, de acordo com a revista People, tem Hailey Bieber e Kourtney Kardashian como clientes. Ela é poliglota e fluente em francês, espanhol e inglês.

Pitt não é o primeiro relacionamento da empresária. Ela já foi casada com o ator Paul Wesley, conhecido por interpretar o personagem Stefan Salvatore na série The Vampire Diaries.

Os dois se casaram em 2019, mas se separaram discretamente no ano de 2022. Já Brad Pitt anunciou a separação de Angelina em 2016, mas o processo de divórcio foi finalizado apenas em agosto de 2023, sete anos depois.