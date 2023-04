Bia Miranda conta detalhe íntimo sobre relação com Buarque

Bia Miranda e Buarque fizeram combinado íntimo e expuseram em entrevista

A campeã da 'Fazenda', Bia Miranda, contou mais detalhes sobre o relacionamento super recente com o cantor Buarque.

Após confusão com o ex-noivo, ela compartilhou algumas intimidades no canal do Matheus Mazzafera. Eles contaram que ainda não fizeram sexo, por conta de um combinado que fizeram, sem especificar do que se trata.

"A gente tem um trato que não posso falar para ficar tudo à vera", começou ele, envergonhado. “A gente fez um combinado, porque a gente quer que a primeira vez seja perfeita, entendeu? A gente não quer ter coisa na cabeça, ficar estressado”, explicou Bia. “A gente quer estar animado para quando der a hora”, afirmou, dizendo que quando eles chegam em casa, estão cansados e vão dormir juntos.

Eles também argumentaram que Buarque achou Bia uma mulher diferente e não queria ter relação sexual com ela antes de começarem algo mais sério, pois caso ele decidisse que não queria dar continuidade, ela se sentiria mal pensando que ele somente "a usou".

“Mas posso te falar? Eu também já não estou mais aguentando esse trato”, confessou o cantor.

Veja: