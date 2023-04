Bia Michelle filma momento em que flagrou MC Gui a traindo em motel; veja!

Dançarina Bia Michelle divulgou vídeo em que confronta MC Gui na porta de um motel

A bailarina Bia Michelle se vingou de MC Gui ao divulgar vídeo em que o flagra saindo de motel em que havia dormido com uma garota de programa.

Nas cenas é possível ver o momento em que ela manda que ele desça do carro e bate diversas vezes no capô. Bia o xinga com alguns palavrões e o questiona: "Como você teve coragem de fazer isso com a gente?"

O cantor pede perdão para a influenciadora, que foi ao motel junto com a mãe após colocar um rastreador no carro dele.

Pronunciamento de Bia Michelle sobre MC Gui

Em alguns stories, Bia Michelle resolveu contar com detalhes o que aconteceu após a história ter sido descoberta pela coluna do Leo Dias, no Metropoles. “Vou expor o que está no meu coração sim! Porque toda vez eu fiquei calada, com medo, pensando nos outros. Nunca ninguém pensou em mim! Quando aconteceu tudo, eu estava muito machucada, então falei que não iria expor isso para mim. Mas já que está exposto, eu vou contar tudo o que aconteceu”, começou a dançarina.

Gui e Bia já haviam se separado, na época em que o cantor participou do reality show de confinamento da Record TV, A Fazenda, como contou a dançarina, falando que ficou meses separada do funkeiro, e que não conseguia mais se sentir em paz ao lado do artista. “Eu não consegui mais confiar”, revelou.

“Eu fui uma mulher incrível, que sempre apoiou ele em tudo na vida dele, mas mesmo assim eu tinha minhas inseguranças. E por não confiar nele, eu comecei a rastrear ele [...] e foi isso que fez eu descobrir a traição”, explicou Bia.

“Era uma segunda-feira, bem no começo da tarde, eu estava na casa da minha mãe, ele estava na nossa casa, dormindo, e desde a hora que eu acordei, estava com um mau pressentimento, então pedi para a moça que trabalhava na nossa casa para que me avisasse quando ele acordasse, e ela me avisou. Aí eu comecei a rastreá-lo. Ele tinha acabado de sair de casa e quando ele foi saindo, indo em direção ao destino dele, eu percebi que era totalmente ao contrário dos lugares que ele geralmente ia. Quando ele parou, já dava para ver e apareceu o motel que ele estava”, continuou a dançarina.

“Na hora eu só pensava que queria ir para lá, queria ver com os meus próprios olhos para saber se isso realmente estava acontecendo. E sim, ele teve a coragem de fazer isso comigo. Dessa vez foi muito pior e muito mais difícil”, lamentou.

“Mas acho que eu precisava passar por isso, não desejo para ninguém o que eu passei, mesmo. Vocês não fazem ideia. Acho que só vendo para realmente crer para acreditar no que você desconfiava há um tempo. Eu fui ao motel com a minha mãe, queria que ela fosse comigo, a gente entrou, eu vi o carro dele, parei e liguei para ele, que não me atendia. Até que uma hora um carro com uma moça passou, e eu já sabia que era a pessoa. Olhei e falei para minha mãe que era essa a menina que ele estava. Talvez ele tivesse descoberto que estava ali e tivesse entrado dentro do carro com a menina”.

Ao falar para a mãe que deveriam sair do motel para ir atrás dele, Bia revelou que percebeu Gui pelo retrovisor de seu carro: “Eu vi ele correndo em direção ao carro dele pelo retrovisor. Saí do carro correndo e olhei para ele, só conseguindo falar: ‘você tem noção do que você acabou de fazer?’. Porque a adrenalina estava num nível, eu não conseguia acreditar”, contou.

“Foi muito difícil ver tudo aquilo. Mas, aqui estou firme e forte, passou mais de duas semanas e passou. Agradeço tanto à Deus, por ter passado por isso”, finalizou Bia.