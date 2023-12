Betty Faria se desculpa publicamente após fala polêmica: ‘Foi insensível’

Após receber duras críticas, Betty Faria volta atrás em comentário polêmico sobre a criminalidade no Rio de Janeiro; entenda o que aconteceu

A atriz Betty Faria usou suas redes sociais para compartilhar publicamente um pedido de desculpas nesta segunda-feira, 11. Após fazer uma associação entre o crescimento criminalidade no Rio de Janeiro a um programa de transferência de renda e a falta de controle de natalidade do Governo, a artista recebeu duras críticas e decidiu reconsiderar seu posicionamento.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Betty compartilhou a ilustração de uma pomba para simbolizar suas desculpas. Na legenda, a artista assumiu o arrependimento pela fala polêmica: “Queridos amigos e seguidores, Hoje, com humildade e sinceridade, venho até vocês para expressar meu pedido de desculpas”, iniciou a declaração.

"Em um momento de profunda tristeza e indignação diante da violência que nós, moradores do Rio de Janeiro, enfrentamos, fiz um comentário que, reconheço agora, foi insensível e impróprio. Compreendo que palavras têm poder e podem afetar pessoas, e por isso lamento profundamente qualquer dor que minhas palavras possam ter causado”, Betty desabafou sobre sua insatisfação.

Na sequência, a atriz lembrou sua trajetória: “Meu compromisso com a verdade, a justiça e o bem-estar de nossa comunidade sempre pautou meu trabalho e minha vida pública. Esse deslize não reflete quem sou e nem o que acredito. Reafirmo meu compromisso em usar minha voz e influência para contribuir positivamente”, ela escreveu.

Betty finalizou com um apelo ao público: “Peço que considerem minha longa jornada e as ações que tenho realizado ao longo dos anos em prol do nosso país. Conto com a compreensão e o apoio de vocês para superarmos juntos este momento. Vamos continuar trabalhando juntos por um Brasil melhor e mais seguro para todos”, a atriz concluiu.

Veja a seguir a retratação de Betty Faria:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Betty Faria (@bettyfariaoficial)



Betty Faria vive relação conturbada com a filha:

Em outubro deste ano, Betty Faria se viu no centro de outra polêmica: Sua filha Alexandra Marzo expôs o relacionamento conturbado com a mãe através de um desabafo nas redes sociais. A ex-atriz contou que enfrenta um "sofrimento inominável e monstruoso" por ter uma "família tóxica, extremamente disfuncional, com uma mãe sociopata”.

O desabafo surgiu logo depois que Betty fez uma aparição pública com sua neta, Giulia, que é filha de Alexandra. A publicação levantou curiosidade sobre os dois herdeiros da atriz, frutos de relacionamentos diferentes, além de suas duas netas; saiba quem são e entenda detalhes da confusão pública entre mãe e filha.