Bento Pires de Morais: aos 18 anos, filho de Glória Pires compartilha sua boa vida

Filho de Glória Pires está cada dia mais gato e tem mostrado sua beleza em fotos; veja

Filho mais novo de Glória Pires, o lindo Bento Pires de Morais tem encantado os seguidores nas redes sociais nos últimos meses. É que ele aparece constantemente em várias fotos e vídeos publicadas em seu perfil. Desde que completou 18 anos, ele tem se mostrado mais.

Adepto de uma rotina intensa de exercícios, o rapaz tem compartilhado momentos de sua boa vida. Ele adora viajar e tem exibido seu corpo definido, o que rende elogios e cantadas das fãs mais assanhadas. Ele também tem aparecido com pouca roupa nas fotos

Desde a adolescência, o rapaz levava uma vida muito discreta e pouco aparecia publicamente. No dia em que chegou à maioridade, o estudante ganhou uma homenagem da mamãe famosa - ele é fruto do casamento da atriz de Terra e Paixão com o cantor Orlando Morais.

"Bento, hoje você faz 18 anos - incrível como o tempo voou! A voz mudou, você é um homem, mas ainda te vejo assim, com esse olhar agregador, de uma doçura profunda, que envolve e acolhe. Te admiro tanto, filho! Desejo que você seja capaz de buscar diariamente a harmonia, tão necessária à sua existência; que a cada dia a experiência da vida seja surpreendentemente magnífica! Te amo", disse ela na época.

Vale lembrar que Gloria Pires e Orlando Morais são casados desde 1987. Além de Bento, eles também são pais de Antonia Morais, de 30 anos e Ana Morais, de 22. A atriz ainda tem Cleo (40) da relação com Fábio Jr. (68). Toda a família é muito unida e costuma aparecer reunida nas datas importantes.

