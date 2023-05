Belle Silva compartilha cliques em noite a dois com Thiago Silva: "Meu companheiro de vida"

Belle Silva se derrete por Thiago Silva ao curtir momento a dois durante jantar romântico

A influencer digital Belle Silva (35) compartilhou um momento romântico com o maridão, o jogador de futebol da Seleção Brasileira, Thiago Silva (38) na noite da última segunda-feira, 09.

Nas redes sociais, a famosa publicou uma série de cliques de um jantar a dois com o amado enquanto os dois estão curtiam um momento do casal. Ambos super produzidos, os pombinhos foram a um restaurante para uma noite cheia de romantismo.

"Meu companheiro de vida. Te amo Thiago Silva", escreveu a morena na legenda. Para a ocasião especial, Belle escolheu um vestido de cetim na cor rosa, acompanhada por uma bolsa de grife e sandália de tiras finas.

Seguidores aprovaram o look chiquérrimo da influenciadora e elogiaram o casal. "Casal raiz, o que Deus uniu ninguém separa", escreveu uma nos comentários. Regina Casé aplaudiu: "Bonitinhos!", "Lindos! Cada dia mais jovens", afirmou uma terceira. "Gata demais!", disparou mais uma.

Vale ressaltar que na última semana Belle Silva mostrou em suas redes sociais que encontrou o ator Tom Cruise (60) em um restaurante em Londres.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BELLE SILVA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Silva (@bellesilva)

Thiago Silva mostra foto do começo do relacionamento com Belle Silva e se declara: ‘Eterna namorada’

Há pouco tempo atrás, o jogador de futebol Thiago Silva aproveitou o Valentine’s Day, para se declarar para sua mulher, Belle Silva, com quem está há 17 anos e tem dois filhos: Isago, de 14 anos de idade, e Iago, de 11 anos.

“‘O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade’”, começou o atleta, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, citando um trecho da Bíblia, 1 Coríntios 13:4-7.

“À minha eterna namorada, Belle Silva , minha companheira de todas as horas, mãe maravilhosa, esposa amada, um Happy Valentine’s Day, te amo”, completou o zagueiro.