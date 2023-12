Bela Gil comemora fim de tratamento contra câncer de Preta Gil: "Gratidão"

Em suas redes sociais, Bela Gil comemorou o fim do tratamento contra um câncer no intestino de sua irmã, a cantora Preta Gil

Nesta quarta-feira, 13, a apresentadora e chef de cozinha Bela Gil usou suas redes sociais para celebrar uma conquista de sua irmã, Preta Gil. Na ocasião, ela comemorou a cura da cantora de um câncer no intestino, do qual ela vinha batalhando contra desde o início do ano.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bela apareceu com sua filha, Flor Gil, de 15 anos, enquanto as duas beijavam o rosto de Preta. Ela também apareceu com seu outro filho, Nino, de 7 anos, enquanto os dois visitavam a artista no hospital.

Na legenda da publicação, a cozinheira deixou um lindo recado para sua irmã e celebrou essa grande vitória. "Com o coração transbordando de gratidão por essa batalha vencida, por sua saúde, sua fé e resiliência. Te amo gigante! Com as bençãos de nossa mamãe Oxum e Nossa Senhora Aparecida, saúde, saúde, saúde", disse Bela.

Preta Gil contou que seu câncer entrou em remissão no último dia 11, através de um vídeo compartilhado em seu Instagram. "Amores, finalmente fazendo este vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo, com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos, venci o câncer do intestino! Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos. Estou aqui para contar para vocês que acabou meu tratamento oncológico", disse ela.

Gilberto Gil também celebrou o fim do tratamento da filha

No último dia 12, o pai de Preta Gil, o cantor Gilberto Gil, celebrou a cura do câncer de sua filha com seus mais de dois milhões de seguidores no Instagram. Na ocasião, ele compartilhou uma série de fotos ao lado da cantora e lhe deixou uma linda homenagem.

Na legenda, o cantor dedicou alguns versos de sua canção 'Realce' à filha: “Se a vida fere. Como a sensação do brilho. De repente a gente brilhará”. Gil ainda escreveu: "O sucesso no tratamento de Preta Gil é a melhor notícia do ano para a Família Gil". Nos comentários, Preta agradeceu o apoio do pai: "Te amo! Obrigada, pai, por tudo".