BBB 23: 'Feministinha de araque', dispara Sonia Abrão sobre Domitila

No Podcast CARAS, Sonia Abrão comentou sobre o BBB 23 e apontou defeitos em Domitila Barros

A apresentadora Sonia Abrão (59) é uma telespectadora assídua do BBB 23 e tem viralizado a cada comentário que faz sobre a atual temporada. Para a jornalista, Domitila Barros (38) é uma verdadeira farsa e se perdeu no jogo.

Em participação no Podcast CARAS, a famosa mostrou que estava com a língua afiada e não economizou nas críticas. Ela até provocou a sister com um apelido nada amigável: "A 'Domentira' acho a coisa mais falsa do mundo. Ela é feministinha de araque! A gente fala que é de Taubaté".

Segundo Sonia, a miss Alemanha se aproveita da pauta feminista quando lhe é conveniente, mas nos bastidores acaba sendo machista. "Ela só usa o discurso da mulher só quando interessa pra ela, mas faz coisas muito pesadas em relação às mulheres. Toda a maldade do Fredão ela é cúmplice", declarou

A comandante do A Tarde é Sua continuou falando sobre Fred Nicácio e argumentou que ele poderia reverter a imagem negativa que acabou construindo no programa, mas ele retornou para o jogo de uma maneira mais agressiva.

" Quando ele volta com discurso de discriminação total, acho perigoso pelo momento que a gente vive no mundo . Justo ele que tinha uma bandeira boa? A única coisa que dei razão para ele foi na situação da intolerância religiosa. Ele tinha razão em tudo, mas aí quando volta, pega essa bandeira de causa própria, distorce tudo e se sente o líder que ele irá ganhar", afirmou.

Leia também: Sonia Abrão entrega decepção com Patrícia Poeta: 'Não tem justificativa'

Ainda durante o bate-papo, Sonia também assumiu para quem vai sua torcida. Para a apresentadora, o trio que deve chegar até a final é Amanda, Aline e Bruna, sendo que Amanda deve levar o grande prêmio da edição.

A entrevista completa com Sonia Abrão estará disponível a partir do dia 13 de abril, no canal da revista CARAS Brasil, no Youtube.