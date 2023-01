Bad Bunny arremessa celular de fã longe após ela gravar ele sem permissão

Cantor porto-riquenho Bad Bunny, escolhido como artista do ano, tira celular da mão de fã e joga longe

O cantor porto-riquenho Bad Bunny (28) protagonizou um momento tenso com uma fã na República Dominicana. O artista do ano e músico mais escutado pela plataforma de streaming Spotify arrancou o celular da mão de uma fã que tentava gravá-lo e o arremessou longe, dentro da água.

“Nossa! Sério?”, exclamou uma mãe que levou sua filha de 12 anos para ver o autor do álbum do ano Un Verano Sin Ti. “Eles têm que respeitar o espaço, eles têm que respeitar”, afirmou Bad Bunny, depois que as pessoas começaram a questioná-lo por sua atitude.

Na gravação, podemos ver que muitas pessoas seguem Benito pelas ruas do país caribenho, quando uma mulher se aproxima tentando gravar o cantor, que até começa simpático e deixa ela gravar, mas com a insistência da moça, ele acaba se irritando e jogando o celular bem longe.

Os internautas ficaram divididos nas opiniões sobre o ocorrido, muitos ficaram do lado do cantor, mas alguns condenaram a ação dele. “A menina foi super inconveniente, mas não era motivo para ele jogar o celular dela”, disse um. "Que atitude ridícula dele, parem de justificar mostrando o erro da fã, ele errou mais ainda e perdeu toda a razão”, criticou uma outra. “Imagina se sentir no direito de invadir a privacidade de um artista com câmera e tudo e ele não poder reagir”, defendeu um terceiro.

🚨 VEJA: Bad Bunny joga celular de fã longe após ela gravá-lo em stories sem permissão. Opiniões? pic.twitter.com/2WCUb70iDt — POPTime (@siteptbr) January 2, 2023

O cantor Bad Bunny surpreendeu a todos seus fãs ao revelar que planeja uma pausa na sua carreira, mesmo no auge, dominando e quebrando recordes nas paradas musicais do mundo todo. Em uma entrevista para a revista Billboard, o artista do ano revelou o motivo por trás da decisão tão surpreendente. “2023 é para mim, para minha saúde física, minha saúde emocional respirar, curtir minhas conquistas. Nós vamos comemorar. Vamos para cá, vamos para lá, vamos para o barco”, revelou Benito. “Tenho alguns compromissos esporádicos e vou ao estúdio, mas não há pressão. Lembre-se de você, cabrón. Você trabalhou muito”, completou.