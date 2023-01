Atrevida! Em ida à praia, Jade Picon cobre só o essencial com biquíni meia-taça fininho

Jade Picon cobre só o essencial com look bem ousado publicado nas redes sociais; veja

A atriz Jade Picon (21) foi flagrada na manhã desta terça-feira, 31, com um biquíni bem ousado ao ir à praia renovar o bronzeado e se refrescar em um banho de mar.

A atriz que interpreta a Chiara em 'Travessia' se recuperou de uma internação e retomou a sua rotina de exercícios na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Ousada, a ex-BBB caminhou pela orla, tomou um banho de mar e uma água de coco, enquanto exibia o tanquinho em um biquíni preto fininho.

Nos cliques, a atriz curtiu o momento de contato com a natureza e apareceu com aspecto saudável. Morando na Cidade Maravilhosa para as gravações da novela, a atriz costuma ir todos os dias para a praia a fim de renovar o bronzeado, manter a saúde em dia e malhar o corpão, já que ela pratica futevôlei com os amigos.

Ontem, artista apareceu chorando por causa do seu medo de agulhas. “Acordei muito enjoada, cancelei tudo e vim ver o que era... Não repara no cabelo bagunçado”, disse ela nas redes sociais.

E completou: “Acordei mal hoje. Cara, saúde é tudo mesmo, eu odeio ficar mal. É isso, vim ver o que é. Não consegui nem pentear o cabelo quando saí de casa, só tomei um banho”.

