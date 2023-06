Atores revelam inspiração para peça LGBTQIA+ e prometem sequência: 'Necessidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, atores falaram sobre criação de peça LGBTQIA+ e prometeram sequência

Herton Gustavo Gratto e Hamilton Dias interpretam um casal na peça Ensaio Sobre a Perda, que fica em cartaz no Rio de Janeiro até domingo, 25. Em entrevista à CARAS Brasil, os atores falaram sobre a criação do espetáculo com temática LGBTQIA+, prometeram sequência para a produção e ainda revelaram inspiração para a trama: "Necessidade".

"Não vou mentir, me inspirei muito na minha última vivência pessoal. Tenho uma relação de muita lealdade com o que me inspira e me provoca. É uma exposição assumir que uma história te inspirou a tal, mas acho que é uma lealdade com o processo de criação", revelou Herton Gustavo Gratto, que também escreveu a peça LGBTQIA+ .

"Surgiu uma vontade, desde a época da faculdade, de estar trabalhando juntos. Daí veio a oportunidade de fazer essa peça e foi muito legal, porque ver o resultado que está acontecendo com o teatro mostra que as pessoas estão acreditando no que a gente está passando, que tem uma verdade muito grande em cima daquilo, porque as pessoas realmente acham que nós somos um casal", contou Hamilton Dias, que explicou que muitas pessoas que assistiram à peça pensaram que os atores teriam tido um relacionamento amoroso na vida real.

Antes de acontecer presencialmente, a peça estreou no meio online durante a pandemia, e o ator destacou a adaptação para as modalidades: "A gente sentia a necessidade de fazer presencialmente. Temos esse gostinho do que foi o online, mas a sensação do presencial é indescritível. Para a gente que ama teatro, é maravilhoso ver a reação do público".

"A gente não quer ficar só com uma temporada, então estamos correndo atrás para poder fazer mais e, em breve, uma segunda temporada. E também não só aqui no Rio de Janeiro, mas em vários estados do Brasil e, quem sabe, fora do Brasil também", destacou Hamilton sobre o futuro da peça LGBTQIA+.

Também roteirista do espetáculo, Herton Gustavo Gratto prometeu uma sequência para Ensaio Sobre a Perda, e até uma possível produção audiovisual. "Estou escrevendo agora uma segunda peça, que se chama Ensaio Sobre o Desejo. Decidi que vou fazer uma trilogia das relações, mas atravessadas por uma temática LGBTQIA+, porque eu quero eles na próxima peça, mas também tendo essa relação da metalinguagem, do próprio fazer como elemento de pano de fundo", declarou.