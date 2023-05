Ator reveza peça de teatro com nova temporada de série inclusiva: 'Desafio'

Rafael Primot conta à CARAS Brasil os bastidores de peça com o ator Reynaldo Gianecchini e fala sobre novos projetos

Rafael Primot (41) é um artista multi-facetado. Ator, diretor, dramaturgo e cineasta, ele conta com alguns projetos para o ano de 2023, e também afirma, em entrevista à CARAS Brasil, já ter superado desafios na profissão. Recentemente em cartaz na peça A Herança, de Bruno Fagundes (33), com Reynaldo Gianecchini (50) no elenco, ele precisou vencer um acidente.

"Na véspera da estreia, aconteceu um acidente na cena e eu fiquei com o pé preso no cenário. Meu tornozelo quebrou e eu lesionei meus ligamentos. Foi um balde de água fria", diz o ator, que foi levado ao hospital após o fim do ensaio . Primot conta que cogitaram cancelar a estreia, mas ele decidiu que faria a peça de qualquer forma. "Gerou um desafio."

"Peguei umas muletas e fiz a peça em cima delas". Ele afirma que muitos espectadores acharam que os apoios faziam parte do espetáculo, e só depois perceberam que ele estava com o tornozelo machucado. Porém, para ele, o acidente foi mais um desafio na carreira de anos, que já contaram com outros momentos que precisaram ser superados.

Um desses obstáculos foi a produção da série Chuva Negra, hoje disponível no Globoplay e no Canal Brasil. A produção, que conta com nomes como Vanessa Giácomo (40), Marcos Pitombo (40) e Júlia Lemmertz (60) no elenco, demorou cerca de cinco anos para ser realizada e Primot ressalta que passou por algumas dificuldades no processo.

"Mexemos com a diversidade e falamos sobre inclusão, e estávamos passando por um governo que era meio contrário a esse tipo de abordagem", acrescenta. Porém, o artista diz ter ficado feliz com o resultado da série que escreveu, dirigiu e também atuou, especialmente por ser a primeira série brasileira com um ator com Síndrome de Down como protagonista, João Silva (36).

Primot diz que está planejando uma segunda temporada da série, e que também já trabalha na produção de Quase Normal, série com Monique Alfradique (37). Apesar de estar afastado das novelas desde 2018, quando trabalhou em Deus Salve o Rei (Globo), ele diz que pensa em voltar à TV e tem vontade de trabalhar em novos folhetins. "Adoro fazer TV aberta."

Ele ainda diz que seu trabalho como diretor e escritor acaba ajudando em sua formação como ator, já que consegue compreender melhor outros âmbitos das produções. Além disso, o artista conta estar fazendo cursos para ajudar na profissão, estudando sobre roteiros e também hipnoterapia. Primot também afirma usar as redes sociais como boas aliadas para promover seu trabalho.

"Não tenho nenhum problema com as redes nem com as mudanças que estão acontecendo com o mercado por conta delas. Uso minhas redes tanto para o meu trabalho, quanto como um álbum de recordações", completa o artista. Para o futuro, ele também revela estar trabalhando na produção de um espetáculo musical com Alessandra Maestrini (46) chamado Kafka e a Boneca Viajante, inspirado no livro do escritor Franz Kafka.

CONFIRA FOTOS DE RAFAEL PRIMOT EM SEU INSTAGRAM: