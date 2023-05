Ator mirim de Terra e Paixão entrega bastidores com atriz da trama: 'Chicletinho'

Em entrevista à CARAS Brasil, ator mirim de Terra e Paixão falou sobre relação com elenco de peso

Matheus Assis (8) estrela Terra e Paixão como João, filho da personagem Aline, interpretada por Bárbara Reis (33). Em entrevista à CARAS Brasil, o ator mirim entregou os bastidores com a atriz da trama, revelou sua relação com o elenco de peso e ainda falou sobre as semelhanças da mãe fictícia com sua verdadeira progenitora.

"Foi muito legal para a gente se conhecer e ficar mais próximo. A personagem da Aline é bem parecida com a minha mãe, Camilla, porque ela ama e faz de tudo pelo filho, e às vezes chama [minha] atenção também [risos]. O João vive grudado na Aline e eu também na minha mãe, ela me chama de chicletinho", compartilhou o ator de Terra e Paixão.

Além de Bárbara Reis, Matheus Assis revelou que desenvolveu relações com vários colegas de Terra e Paixão: "O Tony Ramos, a Gloria Pires e a Susana Vieira sempre falam para eu estudar, me ensinam durante as gravações e me tratam com muito carinho. Mas eu me espelho muito no Cauã Reymond. Lá no Projac, até brincam que eu pareço com ele e já me chamam de mini galã [risos]. Adoro gravar com ele, porque jogamos jokenpô e ele me roda e me vira de cabeça para baixo".

O ator mirim, que não perde um episódio de Terra e Paixão, declarou que se emocionou quando viu o primeiro capítulo da novela na televisão: "Fiquei muito emocionado quando me vi pela primeira vez na chamada da novela. No primeiro capítulo quase precisei de um balde! [risos] Fico muito feliz em fazer parte desta história. Na escola, no condomínio, na família, todo mundo está falando sobre eu estar na novela e a mamãe também sempre me mostra as mensagens e o carinho que tenho recebido".

Em Terra e Paixão, Matheus Assis encarou cenas tensas, mas garantiu que gosta de gravar com emoção: "Gosto muito de gravar as cenas de ação e de emoção, que mostram um João forte e corajoso, tipo as do primeiro capítulo. Mas também amo fazer as cenas em que João traz alegria com uma pitadinha de sapequice e humor – vem muita coisa por aí". O ator ainda revelou suas expectativas para o futuro de seu personagem: "Espero que o João possa ter dias mais tranquilos e felizes com a sua mãe, porque até agora o bichinho já passou por poucas e boas [risos]".

Com apenas oito anos, Matheus Assis declarou que é muito grato por fazer parte do elenco de Terra e Paixão: "Agradeço todo dia a Papai do Céu por ter recebido um presente tão maravilhoso de estar em uma novela das nove, com uma equipe incrível e um elenco maravilho que me trata com muito carinho, brinca comigo e ainda me ensina muitas coisas".