Ator de ‘Vai Que Cola’ revela que vive namoro aberto: ‘Amor livre’

Ator de ‘Vai Que Cola’, Emiliano D’Avila revela que vive relacionamento aberto com a namorada, com quem está junto há 10 anos

O ator Emiliano D’Avila, que atuou na série Vai Que Cola, do Multishow, surpreendeu ao contar que vive um relacionamento aberto. Ele namora há 10 anos com a atriz Natália Rosa e eles decidiram viver um namoro no qual podem se relacionar com outras pessoas.

O assunto surgiu em uma entrevista no podcast Papagaio Falante. Os dois contaram que a decisão de abrir a relação foi tomada em conjunto e que eles contam sobre os Affairs um para o outro.

“Ele me conta tudo. Ele é muito sincero, honesto, porque está tudo válido, tudo pode”, disse ela. E ele defendeu: “É poliamor, amor livre”.

Por fim, ele garantiu que atingiram essa decisão na relação depois de muito diálogo. “Muita conversa, até chegar onde está, dez anos de rolê”, afirmou.

Bela Gil já viveu um casamento aberto

Há pouco tempo, Bela Gil abriu o jogo sobre o relacionamento não monogâmico que viveu com o ex-marido João Paulo Damasi. A chef de cozinha relatou a experiência durante o programa Saia Justa, do canal GNT, do qual é uma das apresentadoras.

O casamento de Bela e João Paulo durou quase vinte anos e teve fim em janeiro deste ano. “Eu vivi três relacionamentos longos e profundos durante esses anos de casamento”, revelou Bela.

A filha de Gilberto Gil ainda foi perguntada por Astrid sobre os sentimentos nestes outros relacionamentos que viveu durante sua união com o empresário. “Era paixão, amor”, revelou a ex apresentadora do programa “Bela Cozinha”.

“Eu fiquei casada quase 20 anos e durante mais da metade do relacionamento eu me apaixonei. Eu pude viver, porque ele sabia que eu vivia. Ele só não queria saber, ver, conversar e ter detalhes. E isso deu muito certo!”, completou Bela sobre o relacionamento aberto.

Bela ainda comentou sobre o que motivou o fim do casamento com cerca de duas décadas de duração, e garantiu que a não-monogamia não foi um dos fatores: “Nosso casamento não terminou por causa dos outros relacionamentos, terminou por outras questões. Mas hoje eu enxergo que, se tiver um relacionamento, eu queria viver outros com mais liberdade, ter vários namorados, na verdade”.

“Eu acredito que dá para a gente se amar e se apaixonar por mais de uma pessoa. Eu vivi isso e é muito gostoso”, ainda comentou Bela sobre ter relacionamentos não monogâmicos enquanto estava em um casamento.