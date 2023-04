Ator de Vai na Fé revela transformação após personagem: 'Virei PhD em fofoca'

No ar com Vai na Fé, Orlando Caldeira vive o jornalista Anthony Verão e fala sobre personagem em entrevista à CARAS Brasil

No ar com a novela Vai na Fé, o ator Orlando Caldeira celebra a oportunidade de estar em um projeto extremamente representativo para a teledramaturgia brasileira e conhecer o outro lado da fama. Na pele de Anthony Verão, um jornalista dono de um perfil de fofocas, ele diz que precisou aprender mais sobre esse mundo e que agora virou "PhD em fofoca".

"Agora sei a fofoca de todo mundo, comecei a consumir muita fofoca também agora sei de tudo. O fofoqueiro não é aquela pessoa que fala, mas sim a que recebe. Tem toda uma ciência ali por trás para fazer com que as pessoas confiem em você", diz ele sobre o preparação para Vai na Fé, em entrevista à CARAS Brasil durante o evento de lançamento do reality Caravana das Drags(Amazon Prime Video).

O artista diz que a recepção do público com seu personagem tem sido muito boa, e que muitos fãs da novela afirmam que a novela é o melhor momento do dia. Caldeira ainda ressalta que muitos brincam com a fama de fofoqueiro de Anthony, e que ele também passou a entender o lado dos perfis que comentam a vida de celebridades.

"Ser assunto faz parte da roda, tem pessoas que usam isso para o bem ou para o mal, mas faz parte da dinâmica", acrescenta. Ele também fala sobre o relacionamento mal-resolvido de seu personagem e sobre a naturalidade que a novela trata a relação homoafetiva que Anthony teve. "Precisamos ver um final feliz desse casal. Estamos falando de um casal gay que foge do estereótipo. Um homem preto, um homem gordo, que estão ali com seus amores e afetos e é sobre isso."

"Vai na Fé é um marco na teledramaturgia brasileira por trazer esse corpo direto, fala das negritudes. Tem várias tonalidades de pele, dinâmicas, pessoas boazinhas e outras más. Isso é humano. Para mim é um presente muito grande ser um fofoqueiro. Falamos sobre o ser humano", completa o artista, que ainda exalta sua companheira de cena Letícia Salles.

"A Letícia é uma parceirona, nos damos muito bem em cena e fora. Ela é muito determinada, tem muita garra e vamos muito juntos. A gente é muito sangue no olho", diz. Na trama, a atriz interpreta Érika, a assistente do jornalista que, ao começar a trabalhar com ele, acaba ultrapassando alguns limites éticos da profissão.