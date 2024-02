Ator de Supernatural e Smallville, Chris Gauthier morre aos 48 anos

Chris Gauthier, que atuou em Supernatural e Smallville, morre aos 48 anos; causa do falecimento foi apontada pela família do ator

Os fãs de séries americanas como Supernatural, Smallville e Once Upon a Time receberam uma notícia triste nesta segunda-feira, 26. Chris Gauthier, conhecido por seus papéis nos seriados, morreu aos 48 anos. A família do ator confirmou o falecimento e indicou a possível causa da morte, mas não revelaram muitos detalhes adicionais.

Segundo um comunicado divulgado pelo site TMZ, o ator faleceu repentinamente na última sexta-feira, 23. Sua família confirmou ao tabloide americano que ele adoeceu recentemente, mas não revelou o diagnóstico. Além disso, um funcionário da produtora em que Chris trabalhava, publicou uma mensagem se despedindo nas redes sociais do artista.

“Descanse em paz, Chris! Estou de coração partido! Meu amor e pensamentos vão para Erin e os meninos! Você fará falta, irmão! Você era o verdadeiro Capitão [Gancho]”, o colega de trabalho lamentou a triste partida de Gauthier, que acumulou filmes e seriados de sucesso ao longo de sua trajetória no cinema e na televisão internacional.

O britânico ganhou notoriedade ao participar de duas temporadas da série Supernatural como Ronald Reznick. Além disso, ele também integrou o elenco de Smallville como o técnico Luthorcorp por alguns anos. Na sequência, Chris engatou sucesso como Vincent no seriado Eureka e por fim, participou do seriado Once upon a Time.

Em sua vida pessoal, o artista costumava ser bastante discreto, mas dividia alguns registros em suas redes sociais. Além de compartilhar os bastidores de novas gravações e trabalhos comerciais, Chris também dividia registros e declarações para a família. Ele era casado e deixou dois filhos adolescentes; veja algumas das publicações do artista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chris Gauthier (@captaingauthier)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chris Gauthier (@captaingauthier)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chris Gauthier (@captaingauthier)

Ator de Star Trek morre aos 49 anos:

No último final de semana, os fãs de Star Trek também foram impactados por uma triste notícia. O ator Kenneth Mitchell, conhecido por seus papéis em Star Trek: Discovery e Capitão Marvel, faleceu aos 49 anos. A morte dele foi anunciada neste domingo, 25, por sua família nas redes sociais, revelando que ele faleceu no sábado, 24.

Após uma batalha de mais de 5 anos contra os sintomas da ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), uma doença sem cura, Kenneth enfrentou desafios significativos desde sua descoberta em 2018, que logo o levou a depender de uma cadeira de rodas. Sua família relembrou sua luta pela vida em uma emocionante homenagem.

“Durante cinco anos e meio, Ken enfrentou uma série de desafios terríveis devido à ELA. E no verdadeiro estilo Ken, ele conseguiu superar cada um com graça e compromisso de viver uma vida plena e alegre em cada momento. Ken é eternamente grato pela enorme quantidade de amor e apoio infinito que recebeu de sua comunidade”; clique aqui para continuar lendo a declaração.