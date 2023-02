Ator de novela da Record está desaparecido há duas semanas

Ator da novela ‘Reis’ da Record, Jeff Machado preocupa familiares e amigos após passar duas semanas sem dar notícias

O ator da novela 'Reis', da Record, Jeff Machado (43) está desaparecido. Segundo divulgado no pelo jornal ‘Balanço Geral' na tarde desta quinta-feira, 9, familiares e amigos tentaram contato por duas semanas, mas não obtiveram respostas e ficaram preocupados após uma ONG notar que seus 8 cachorros estavam em situação de abandono, alguns inclusive chegaram até a falecer.

Como o artista era muito apaixonado pelos animais e até tinha uma conta nas redes sociais para compartilhar a rotina com eles, os familiares decidiram procurar a polícia para fazer a denúncia de desaparecimento e desde então, o caso está sendo investigado por delegacias especializadas.

Ainda segundo divulgado pelo jornal, Jeff, que também é modelo, assessor de imprensa e produtor de televisão, teria parado de responder as mensagens de pessoas próximas no último dia 4.

Antes de desaparecer, o ator também preocupou os amigos com mensagens repletas de erros de português, o que era incomum para o ator, que também é formado em jornalismo, além disso, ele não respondia com áudios e alegava que seu celular estava com um problema técnico, por isso, só enviava mensagens de texto.

Nas redes sociais, o artista compartilhou uma foto no último dia 2 com a legenda: “Recomeço. Gratidão”, o que, segundo a família, não seria algo que ele escreveria. Na localização da publicação, que já tem mais de 200 comentários de fãs questionando seu paradeiro, o artista que deu vida a um soldado filisteu na novela bíblica, marcou que estava em um bairro paulista.

Familiares e amigos relembraram que antes do mistério, o ator contou que conseguiu um trabalho em São Paulo, mesmo morando no Rio de Janeiro há, pelo menos, 15 anos, mas não deu muitos detalhes sobre a novidade. Após o sumiço, alguns parentes, inclusive, chegaram a ir até a casa de Jeff, onde encontraram todos os seus documentos e cartões.