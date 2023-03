Igor Fernandez conta como é ser genro de Antonio Fagundes: 'Família'

Ator conheceu Antonio Fagundes antes de seu namorado, Bruno, filho do ator

O ator Igor Fernandez (26), namorado de Bruno Fagundes (33), revelou como é a relação de sogro com o veterano e ícone da TV brasileira Antonio Fagundes (77). Em conversa com a imprensa durante a estreia VIP da peça A Herança, estrelada pelo namorado e por Reynaldo Gianecchini (50), ele revelou que não sentiu um nervosismo ao reencontrar o ator. "No final das contas é tudo família."

Fernandez já conhecia Fagundes antes mesmo de conhecer Bruno, seu atual namorado. Os dois trabalharam juntos na novela Bom Sucesso (2019-2020), estrelada pelo veterano. O jovem ator assegura que, na época da trama da Globo, não fazia ideia de quem era o filho do artista com quem contracenava. "Não sabia da existência do Bruno quando conheci o Fagundes."

Então, os dois começaram a trabalhar juntos em Cara e Coragem (2022) e já engataram em uma relação. Para Fernandez, reencontrar Fagundes como sogro não causou um nervosismo especial, apesar de toda a admiração por seu trabalho. "Foi um sogro como qualquer outro sogro, e o nervosismo foi como qualquer outro que seria, mas eu já estava em casa, dizendo assim."

Fernandez e Bruno tornaram o relacionamento público em janeiro deste ano. O romance entre os dois já havia sido especulado alguns meses antes nas redes sociais, no entanto, apenas no início deste ano eles compartilharam registros. Conforme informações do colunista Gabriel Perline, do portal IG, eles estariam juntos desde o início de 2022.

CONHEÇA IGOR FERNANDEZ, GENRO DE ANTONIO FAGUNDES

O artista está em seu terceiro trabalho na Globo e ganhou destaque na mídia após estrelar a novela Bom Sucesso. Na época, o carioca deu o que falar ao não esconder sua sexualidade por trás das câmeras, principalmente por ser um ator iniciante.

Além de Bom Sucesso e Cara e Coragem, o ator também já participou da série Sob Pressão e da miniessérie Lia, produção bíblica da Record TV, que foi ao ar em 2018. Filho de mãe costureira e pai pedreiro, Igor teve uma infância difícil e chegou a trabalhar ao lado do pai em obras de construção.

Determinado em seguir carreira artistica, com parte do dinheiro ele investiu em um curso de teatro ainda quando era adolescente. Em 2021, Igor se casou com o psicólogo Gabriel Soares, com quem mantinha um relacionamento de 7 anos.