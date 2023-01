Quem é Igor Fernandez? Ator assumiu namoro com filho de Antônio Fagundes

Ator Bruno Fagundes está namorando Igor Fernandez, colega de elenco da novela Cara e Coragem, da TV Globo

Bruno Fagundes (33), filho de Antonio Fagundes (77), chamou atenção das redes sociais nesta segunda-feira, 2, após assumir publicamente seu relacionamento com o ator Igor Fernandez (26). Os dois fazem parte do elenco da novela Cara e Coragem, da TV Globo.

O namoro entre Igo e Bruno já tem sido especulado há alguns meses nas redes sociais, no entanto, apenas agora eles compartilharam registros românticos. Conforme informações do colunista Gabriel Perline, do portal IG, eles estariam juntos desde o início de 2022.

Mas quem é Igor Fernandez? O artista está em seu terceiro trabalho na Globo e ganhou destaque na mídia após estrelar a novela Bom Sucesso. Na época, o carioca deu o que falar ao não esconder sua sexualidade por trás das câmeras, principalmente por ser um ator iniciante. " A repercussão foi maior do que eu esperava, mas em momento algum me incomodei" , disse ele em entrevista ao Vix.

Além de Bom Sucesso e Cara e Coragem, o ator também já participou da série Sob Pressão e da miniessérie Lia, produção bíblica da Record TV, que foi ao ar em 2018.

Filho de mãe costureira e pai pedreiro, Igor teve uma infância difícil e chegou a trabalhar ao lado do pai em obras de construção. Determinado em seguir carreira artistica, com parte do dinheiro ele investiu em um curso de teatro ainda quando era adolescente.

“Descobri um grupo que era de circo teatro itinerante na minha cidade, e que fazia o que eu queria, ganhavam dinheiro, recebiam por apresentação, e aí foi a primeira vez que eu larguei a profissão de pedreiro", disse ele em entrevista para a revista RG Brasil.

Em 2021, Igor se casou com o psicólogo Gabriel Soares, com quem mantinha um relacionamento de 7 anos. Apaixonadíssimo, ele fez questão de compartilhar a notícia nas redes sociais, o que fez ele sofrer com ataques homofóbicos. "O povo está espumando. Está vendo por que isso é importante? As pessoas morrem por isso todos os dias. Com uma faca na mão, algumas dessas pessoas me matariam. Qual crime eu cometi mesmo?", questionou o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por I G O R F E R N A N D E Z (@oigorfernandez)